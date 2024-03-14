Ціни в Україні — у магазинах стрімко дешевшає популярний продукт

Покупці у магазині. Фото: Unsplush

На полицях українських магазинів за останні тижні суттєво впали ціни на продукт, що побив раніше усі рекорди з подорожчання. У березні 2024 року стали більш доступні для споживачів яйця курячі.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Мінфін.

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Як змінились ціни на яйця в Україні

Як зазначають аналітики, станом на середину березня вартість 10 штук яєць коливається в межах від 54,95 до 61,12 грн. Ціни різняться залежно від марок та торговельних мереж.

Зокрема, з-поміж найбільш доступних пропозицій — курячі яйця торгової марки "Квочка". Вони коштують в українських супермаркетах у середньому 53,95 грн/10 шт. Так, у Novus продають за 53,99 грн, а в Auchan — за 55,90 грн. Місяць тому їх реалізували у середньому за 58,01 грн/10 шт.

Яйця марки "Ясенсвіт" у супермаркеті Novus коштують 59,99 грн/10 шт. Ціни в деяких магазинах досягають 61,70 грн/10 шт. У лютому у середньому коштували 61,57/10 шт.

Вартість яєць цієї ж марки у кількості 18 штук у середньому становить 109,63 грн/10 шт. Місяць тому їх продавали за 108,04 грн/10 шт.

Ціни на яйця "Ясенсвіт" у кількості 30 штук у березні коливаються у магазинах у діапазоні: 181,90-182,70 гривень. Середня вартість — 182,3 грн/10 шт., а в лютому у середньому коштували 187,69 грн/10 шт.

Джерело: Мінфін

Динаміка цін в останні роки

Ціни на курячі яйця в Україні рекордно підскочили восени 2022 року. Державна служба статистики повідомляла, що за рік подорожчання становило більш ніж 80%. Ціна перевищила 70 грн/10 шт. і трималась на високому рівні до квітня минулого року.

Як свідчить статистика, торік яйця незначно дешевшали, у грудні 2023 року середня споживча вартість впала на 9,2% — до 56,18 грн.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році зростання вартості продуктів харчування та непродовольчих товарів дещо сповільнилося. У Національному банку пояснили, що сприяло зниженню цін.

Раніше ми писали, що в країні стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.