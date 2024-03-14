Акционеры заставляют Nestle продавать больше здорового питания

Логотип компании Nestle. Фото: forbes.pl

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Группа инвесторов призвала швейцарскую транснациональную корпорацию Nestle к существенному увеличению продаж в сегменте здорового питания. Компания является одним из глобальных лидеров в продаже пищевых продуктов. Ее портфель включает в себя такие известные бренды, как KitKat, Nescafe, Nesquik и другие.

О требованиях акционеров к Nestle рассказывает Bloomberg.

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Попытки изменить политику Nestle возглавляет благотворительная организация ShareAction, активно продвигающая ответственные инвестиции. Ранее организация уже выражала критику в адрес компании за чрезмерную ориентацию на менее здоровые продукты. Предложение, сформулированное в резолюции, будет рассмотрено на ежегодном собрании акционеров в апреле.

Nestle обвиняют в том, что 75 процентов ее продаж приходится на вредное питание. Впрочем, в компании заявляют, что не согласны с этим утверждением. Они отмечают, что Nestle была первой компанией в области производства пищевых продуктов, измерившей пищевую ценность всего своего ассортимента в соответствии с одобренной властями рейтинговой системой.

Отмечается также, что производители пищевых продуктов испытывают значительное давление из-за продаж нездоровой пищи. Большинство экспертов считают, что такие компании должны изменить свои бизнес-модели, чтобы справиться с растущей популярностью средств похудения, иначе они рискуют потерять поддержку инвесторов.

Напомним, мы писали, что на полках украинских магазинов за последние недели существенно упали цены на продукт, побивший ранее все рекорды по удорожанию . В марте 2024 г. стали более доступны для потребителей яйца куриные.

Также мы рассказывали, что польский Сейм принял постановление о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания . "За" проголосовал 441 депутат, воздержались двое.