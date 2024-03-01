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Ощадбанк готує масштабне оновлення та нові сервіси — які зміни чекають на підприємців

1 березня 2024 14:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Масштабне оновлення — Ощадбанк готує нові послуги для бізнесу
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державна фінустанова Ощадбанк найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить декілька нових послуг для українських підприємців.

Про це повідомляє голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі.

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У повідомленні сказано, що до річниці сервісу банк уклав меморандум з одним із міжнародних донорів, який допоможе доповнювати платформу додатковими послугами.
  
Згідно з планом, протягом наступного півріччя там буде запроваджено: 

  • відкриття поточних рахунків юридичними особами та ФОП; 
  • оцінку заставного майна незалежними акредитованими оцінювачами; 
  • страхування заставного майна акредитованими страховими компаніями; 
  • участь у партнерських програмах, яких в Ощаді нараховується понад 300. 

Сергій Наумов також нагадав, що "ОщадБізнес" дозволяє підприємцям подавати заявки на кредит в режимі онлайн, а також отримувати попереднє рішення по кредиту упродовж 24 годин без відвідування відділення. 
  
Голова правління Ощадбанку додав, що неповний рік роботи сервісу вже отримано наступні результати: 

  • отримали близько 1500 заявок на кредит; 
  • попередньо погодили  322 кредити на суму 188 млн грн; 
  • видали 164 кредити на суму 82 млн грн. 

Що ще треба знати 

Нагадаємо, що держфінустанова Ощадбанк пропонує нові можливості для клієнтів. Вони стосуються кредитної підтримки громадян. 

Ми також розповідали про обмеження на зняття готівки в банкоматах України. Розмір лімітів може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Ощадбанк
банки
бізнес
підприємці

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