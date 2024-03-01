Масштабне оновлення — Ощадбанк готує нові послуги для бізнесу

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова Ощадбанк найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить декілька нових послуг для українських підприємців.

Про це повідомляє голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі.

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У повідомленні сказано, що до річниці сервісу банк уклав меморандум з одним із міжнародних донорів, який допоможе доповнювати платформу додатковими послугами.



Згідно з планом, протягом наступного півріччя там буде запроваджено:

відкриття поточних рахунків юридичними особами та ФОП;

оцінку заставного майна незалежними акредитованими оцінювачами;

страхування заставного майна акредитованими страховими компаніями;

участь у партнерських програмах, яких в Ощаді нараховується понад 300.

Сергій Наумов також нагадав, що "ОщадБізнес" дозволяє підприємцям подавати заявки на кредит в режимі онлайн, а також отримувати попереднє рішення по кредиту упродовж 24 годин без відвідування відділення.



Голова правління Ощадбанку додав, що неповний рік роботи сервісу вже отримано наступні результати:

отримали близько 1500 заявок на кредит;

попередньо погодили 322 кредити на суму 188 млн грн;

видали 164 кредити на суму 82 млн грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що держфінустанова Ощадбанк пропонує нові можливості для клієнтів. Вони стосуються кредитної підтримки громадян.

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