Масштабное обновление — Ощадбанк готовит новые услуги для бизнеса

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение Ощадбанк в ближайшее время планирует масштабное обновление диджитал-сервиса "ОщадБізнес", которому вскоре исполнится год. В связи с этим банк введет несколько новых услуг для украинских предпринимателей.

Об этом сообщает глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Новые услуги для бизнеса от Ощадбанка

В сообщении говорится, что к годовщине сервиса банк заключил меморандум с одним из международных доноров, который поможет дополнять платформу дополнительными услугами.



Согласно плану, в течение следующего полугодия там будет введено:

открытие текущих счетов юридическими лицами и ФЛП;

оценку залогового имущества независимыми аккредитованными оценщиками;

страхование залогового имущества аккредитованными страховыми компаниями;

участие в партнерских программах, которых в Ощаде насчитывается более 300 человек.

Сергей Наумов также напомнил, что "ОщадБізнес" позволяет предпринимателям подавать заявки на кредит в режиме онлайн, а также получать предварительное решение по кредиту в течение 24 часов без посещения отделения.



Глава правления Ощадбанку добавил, что неполный год работы сервиса уже получены следующие результаты:

получили около 1500 заявок на кредит;

предварительно согласовали 322 кредита на сумму 188 млн грн;

выдали 164 кредита на сумму 82 млн грн.

Что еще нужно знать

Напомним, что госфинучреждение Ощадбанк предлагает новые возможности для клиентов. Они касаются кредитной поддержки граждан.

Мы также рассказывали об ограничениях на снятие наличных денег в банкоматах Украины. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.