На Херсонщині запрацював пересувний мобільний підрозділ Ощадбанку.

Мобільне відділення Ощадбанку на Херсонщині. Фото: пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Пересувний підрозділ Ощадбанку почав надавати банківські послуги місцевим жителям Херсонської області. Зазначається, що мобільне відділення буде працювати там де немає стаціонарних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:

"Банк на колесах", обслуговуватиме місцевих жителів у тих населених пунктах, де не функціонує жодне стаціонарне відділення. Він побудований на автомобільній основі та обладнаний супутниковим зв'язком, автономним джерелом живлення, системою відеоспостереження та іншими необхідними засобами.

Які послуги будуть доступні у мобільному відділенні Ощадбанку

Як зазначається, у таких мобільних банківських точках місцеві жителі зможуть оформлювати поточні рахунки, замовляти перевипуск платіжних карток, проводити грошові перекази, оплачувати комунальні та інші рахунки, а також отримувати пенсії, соціальну допомогу, зарплату та інші послуги.

Паралельно державний банк продовжує відновлення роботи стаціонарних філій у регіонах. Загалом на звільненій території Херсонщини відкрито вже вісім відділень Ощадбанку.

Нагадаємо, ми писали, що Ощадбанк потрапив у скандал через величезну комісію. Пенсіонер та інвалід війни, який має другу групу інвалідності, висловив невдоволення через завищені комісійні збори при сплаті комунальних послуг через Ощадбанк. На його думку, банк стягує комісію у розмірі 200%, що є неприпустимо.

Також ми писали, що ПриватБанк збільшує підтримку аграріїв. Починаючи з лютого, банк активно надає фінансову підтримку посівній, приділяючи особливу увагу підтримці фермерів та агропідприємствам малого бізнесу.