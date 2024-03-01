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Ощадбанк разворачивает мобильное отделение в Херсонской области

1 марта 2024 09:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Херсонской области заработало передвижное мобильное подразделение Сбербанка.
Мобильное отделение Ощадбанка в Херсонской области. Фото: пресс-служба Херсонской областной государственной администрации
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Передвижное подразделение Ощадбанка начало оказывать банковские услуги местным жителям Херсонской области. Отмечается, что мобильное отделение будет работать там, где нет стационарных.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Банк на колесах" будет обслуживать местных жителей в тех населенных пунктах, где не функционирует ни одно стационарное отделение. Он построен на автомобильной основе и оснащен спутниковой связью, автономным источником питания, системой видеонаблюдения и другими необходимыми средствами.

Какие услуги будут доступны в мобильном отделении Ощадбанка

Как отмечается, в таких мобильных банковских точках местные жители смогут оформлять текущие счета, заказывать перевыпуск платежных карт, проводить денежные переводы, оплачивать коммунальные и другие счета, а также получать пенсии, социальную помощь, зарплату и другие услуги.

Параллельно государственный банк продолжает возобновление работы стационарных филиалов в регионах. В общей сложности на освобожденной территории Херсонской области открыто уже восемь отделений Ощадбанка.

Напомним, мы писали, что Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Ощадбанк. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Также мы писали, что ПриватБанк увеличивает поддержку аграриев. Начиная с февраля банк активно оказывает финансовую поддержку посевной, уделяя особое внимание поддержке фермеров и агропредприятиям малого бизнеса.

Херсон
Ощадбанк
Украина
банки
Херсонская область
Херсонская ОГА

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