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Пенсійні виплати для отримувачів мінімальної зарплати — на що розраховувати

14 березня 2024 09:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Наслідки мінімалки — якими будуть виплати після виходу на пенсію
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата в Україні складає 7 100 гривень. Отже, якщо людина отримує мінімалку, їй слід розраховувати на відносно невеликі пенсійні виплати.

Про це йдеться на порталі Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

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Розмір пенсії при мінімальній зарплаті

Незалежно від того, чи нараховано особі 31 рік, чи 35 років стажу, за умови отримання мінімальної заробітної плати, розрахунковий розмір пенсії буде менший за мінімальну виплату. Тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію.

Отже, при мінімальній зарплаті у розмірі 7 100 гривень, людина може розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні. 

Як перевірити розмір майбутньої пенсії

Перевірити свою пенсію можна на порталі "Дія" за посиланням

Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:

  • Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".
  • Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.
  • "Довідка ОК-5" — інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
  • "Довідка ОК-7" — відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Які вимоги до страхового стажу

Пенсію у 60 років зможуть отримати лише ті українці, які набули стажу не менше 31 року. В іншому випадку їм доведеться чекати до досягнення віку 63 або навіть 65 років.

Отже, у 2024 році для виходу на пенсію потрібно:

  • у 60 років — від 31 року стажу;
  • у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;
  • у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

Важливо зазначити, якщо у 65-річному віці людина не має страхового стажу від 15 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. У такому випадку особі призначається соціальна допомога, так звана соціальна пенсія.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили показник середньої заробітної плати в країні за 2023 рік. Відомо, на які пенсійні виплати вплинула зміна зарплатні.

Ми також писали, що українцям у квітні 2024 року додатково підвищать пенсійні виплати. Цього разу оновлення пенсій торкнеться двох категорій громадян.

виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
мінімальна зарплата

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