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Пенсионные выплаты для получателей минимальной зарплаты – на что рассчитывать

14 марта 2024 09:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Последствия минималки – какими будут выплаты после выхода на пенсию
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На сегодняшний день минимальная заработная плата в Украине составляет 7 100 гривен. Следовательно, если человек получает минималку, ему следует рассчитывать на относительно небольшие пенсионные выплаты.

Об этом говорится на портале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

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Размер пенсии при минимальной зарплате

Независимо от того, начислено лицу 31 год или 35 лет стажа, при условии получения минимальной заработной платы, расчетный размер пенсии будет меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию.

Следовательно, при минимальной зарплате в размере 7100 гривен, человек может рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2361 гривны.

Как проверить размер будущей пенсии

Проверить свою пенсию можно на портале "Дія" по ссылке.

Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:

  • Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".
  • Нажмите "Пенсии, льготы и помощь" и выберите необходимую функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Пересчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и другое.
  • "Справка ОК-5" — информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.
  • "Справка ОК-7" — сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Какие требования к страховому стажу

Пенсию в 60 лет смогут получить только те украинцы, которые приобрели стаж не менее 31 года. В противном случае им придется ждать до достижения возраста 63 или даже 65 лет.

Итак, в 2024 году для выхода на пенсию нужно:

  • в 60 лет — от 31 года стажа;
  • в 63 года — от 21 до 31 года стажа;
  • в 65 лет — от 15 до 21 года стажа.

Важно отметить, если в 65-летнем возрасте у человека нет страхового стажа от 15 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. В таком случае лицу назначается социальная помощь, так называемая социальная пенсия.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) был обнародован показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияла смена зарплаты.

Мы также писали, что украинцам в апреле 2024 дополнительно повысят пенсионные выплаты. На этот раз обновление пенсий коснется двух категорий граждан.

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