Пенсії з 1 квітня — хто з українців отримає підвищені виплати

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям у квітні 2024 року додатково підвищать пенсійні виплати. Цього разу оновлення пенсій торкнеться двох категорій громадян.

Про деталі такого підвищення повідомили експерти профільного видання Napensii.ua.

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За словами фахівців, в країні з 1 січня цього року збільшився розмір мінімальної заробітної плати до 7,1 тис. грн. Тому зросли виплати для тих громадян, вік яких більший за 65 років, та в трудовому доробку є достатньо стажу.

За правилами, обсяг пенсійної виплати для таких громадян, має дорівнювати щонайменше 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Таким чином, у січні відповідний показник зріс з 2,68 тис. до 2,84 тис. гривень.

А от наступне підвищення "мінімалки" заплановане на 1 квітня поточного року. Очікується, що вона підвищиться одразу на 900 грн, з 7,1 тис. гривень до 8 тис. гривень. З огляду на це, пенсія підвищиться з 2,84 тис. гривень до 3,2 тис. гривень.

Також у квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсії для 654 тисяч працюючих громадян-пенсіонерів, з урахуванням нового розміру страхового стажу. Підвищення для кожного буде індивідуальне.

Максимальна та мінімальна пенсії у 2024 році

З початку цього року в Україні збільшився розмір мінімальної пенсії. Зараз він становить 2361 гривню, тоді як у 2023-му був на 268 гривень менше. Окрім того, зросли розміри:

для максимальної пенсійної виплати — до 23,61 тис. гривень;

для виплати за понаднормовий стаж — до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

для добровільного пенсійного внеску — до 1562 гривень;

для доплати самотнім пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 гривень.

Загальний показник прожиткового мінімуму підвищився до 2,92 тис. гривень, а прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність, до 2,361 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам літнього віку, у яких немає необхідної кількості страхового стажу, щоб отримувати традиційну пенсію, надають соціальну допомогу. У 2024 році розмір таких виплат зріс.

Ми також писали про те, у Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили показник середньої заробітної плати в країні за 2023 рік. Відомо, на які пенсійні виплати вплинула зміна зарплатні.