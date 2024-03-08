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Перекази на картку — які обмеження готує Нацбанк у 2024 році

8 березня 2024 17:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
НБУ планує обмежити деякі карткові перекази — що відомо
Телефон та гроші в руках Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції. 

Про це розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

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Кого стосуються обмеження

За словами політика, обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються звичайними українцями щодня. Йдеться саме про певні аномальні операції, які в більшості випадків їх можуть використовувати:

  • торговці наркотиками;
  • торговці нелегальним спиртом та тютюном;
  • представники нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності.

Саме тому це вважається великими злочинними "бізнесами", які намагаються залучити до своїх схем багатьох людей.

"Ще раз наголошу — 99% безготівкових операцій населення є типовими. Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мов би "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні", — пояснив Гетманцев.

Саме таким нетиповим, аномальним та злочинним операціям Нацбанк України планує протидіяти.

"Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою. Аномалія вимагає пояснень. Це ж у жодному разі не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то й рахунок розблокують, до людини жодних питань не буде", — додав нардеп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Ми також писали про те, ПриватБанк та monobank встановили ліміти при переказі коштів з картки на картку. Обмеження при таких операціях можуть відрізнятися та залежать від умов кожного конкретного банку.

НБУ
Данило Гетманцев
гроші
грошові перекази
банківські карти

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