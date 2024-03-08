НБУ планирует ограничить некоторые карточные переводы — что известно

Телефон и деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк рассматривает возможность ограничения некоторых видов переводов между физическими лицами. Известно, что в Украине активно работают над законопроектом, содержащим соответствующие предложения.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью изданию "Укрінформ".

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Кого касаются ограничения

По словам политика, ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, совершаемых обычными украинцами ежедневно. Речь идет именно об определенных аномальных операциях, которые в большинстве случаев их могут использовать:

торговцы наркотиками;

торговцы нелегальным спиртом и табаком;

представители нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности.

Именно поэтому это считается крупными преступными "бизнесами", пытающимися привлечь к своим схемам многих людей.

"Еще раз отмечу — 99% безналичных операций населения типичны. Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых ему людей. На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку как бы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем опрокидывает эти средства преступнику. Это я в качестве примера привел, варианты схем могут быть разные", — пояснил Гетманцев.

Именно таким нетипичным, аномальным и преступным операциям Нацбанк планирует противодействовать.

"Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна. Аномалия требует объяснений. Это ведь ни в коем случае не означает, что человек не может пользоваться услугами банков. Если объяснит, откуда и за что эти средства, так и счет разблокируют, к человеку никаких вопросов не будет", — добавил нардеп.

Что еще нужно знать

Напомним, Украина установила ограничение на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

Мы также писали о том, ПриватБанк и monobank установили лимиты при переводе средств с карты на карту. Ограничения в таких операциях могут отличаться и зависят от условий каждого конкретного банка.