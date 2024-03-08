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Податкові перевірки Telegram-каналів в Україні — що відомо про ініціативу

8 березня 2024 09:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — влада візьметься за доходи Telegram-каналів
Мобільний телефон у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Про такі плани розповів голова Комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин, пише "Детектор-Медіа".

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За словами очільника профільного комітету, інспектування планують запустити, щоб з’ясувати джерела коштів, за рахунок яких функціонують такі медіаресурси. Зокрема, хочуть визначити обсяги податків, що виплачують з доходів, які отримують від публікації реклами.

Народний депутат розповів, що відповідні запити від податківців можуть отримати такі пабліки, які мають особливо високу економічну активність і розміщують значну кількість реклами. Він припустив, що такі медіаресурси, ймовірно, сплачують мізерні податки.

Відповідну податкову кампанію вважає обґрунтованою, адже йдеться про економічну діяльність в країні, що воює, і всі збори мають йти на потреби "оборонки".

"Тому зараз ключова історія — не тільки домовитися з Павлом Дуровим (російський бізнесмен — творець Telegram. — Ред.) про те, щоб ми мали механізми впливу на російську пропаганду, а й про те, щоб з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, не дуже оподатковується", — додав голова комітету ВРУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з'явилися деякі деталі такої ініціативи.

Також у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.

податки
Податкова служба
гроші
Telegram
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бюджет

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