Податки на житло — українцям розповіли, кому і скільки потрібно платити у 2024 році

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПС.

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Особливості сплати податку на нерухоме майно у 2024-му

Як зазначають податківці, як правило, ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюють місцеві органи влади. Тому вони можуть різнитися залежно від місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості.

Однак розмір ставки не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр. Тобто цьогоріч ставка не зміниться, адже минулого року мінімальна зарплата була заморожена і становитиме для розрахунку 6,7 тис. грн. Цьогоріч "мінімалка" зросте до 8 тис. грн.

Українці можуть ознайомитися з інформацією щодо ставок податків, які встановлені органами місцевого самоврядування в Україні, на сайті ДПС за посиланням.

При цьому база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізособи-платника податку зменшується для квартир — на 60 кв. м, для житлових будинків — на 120 кв. м, для різних типів нерухомості, коли у власності є і квартира, і будинок — на 180 кв. м.

Проте пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не передбачені для об'єктів:

площа перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої податковим кодексом (для квартир — 300 кв. м, для будинків — 600 кв. м, для різних типів осель — 900 кв. м);

що використовуються для одержання доходів (оренд, лізинг, позичка, для підприємницької діяльності).

Щороку платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки отримують до 1 липня за місцем податкової адреси повідомлення. Там зазвичай вказують рішення про сплату необхідної суми податку.

Обов’язок щодо сплати податку виникає упродовж 60 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення.

Фізособи, з використанням кваліфікованого е-підпису, можуть переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо нарахованих податкових зобов’язань в меню "ЕК для громадян" приватної частини е-кабінету. Вхід до нього здійснюється за адресою, на офіційному порталі ДПС, у мобільному застосунку "Моя податкова".

Одна з поширених причин ненадходження податкових повідомлень-рішень з податку на майно є неправильна адреса. Тому платники податків мають подавати контролюючим органам інформацію про зміну місця реєстрації.

"Звертаємо увагу, що Податковим кодексом України визначено, право контролюючого органу нарахувати (перерахувати) податкові зобов’язання з майнових податків за 1095 днів тобто за три податкові (звітні) періоди (роки)", — наголосили у Держподатковій службі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.

Також ми писали, що в Україні не розглядається питання про підвищення податків для покриття неотриманої від Сполучених Штатів Америки фінансової допомоги. Щонайменше це не є "основним сценарієм".