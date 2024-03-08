Налоги в Украине — власть займется доходами Telegram-каналов

Мобильный телефон в руках. Фото: Unsplush

В Украине могут быть введены проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

О таких планах рассказал глава Комитета по свободе слова ВРУ Ярослав Юрчишин, пишет "Детектор-Медиа".

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Проверки "активных" Telegram-каналов

По словам главы профильного комитета, инспектирование планируется запустить, чтобы выяснить источники средств, за счет которых функционируют такие медиаресурсы. В частности, хотят определить объемы налогов, выплачиваемых с доходов, получаемых от публикации рекламы.

Народный депутат рассказал, что соответствующие запросы от налоговиков могут получить такие паблики, которые обладают особенно высокой экономической активностью и размещают значительное количество рекламы. Он предположил, что такие медиаресурсы, вероятно, платят мизерные налоги.

Соответствующую налоговую кампанию считает обоснованной, ведь речь идет об экономической деятельности в воюющей стране и все сборы должны идти на нужды "оборонки".

"Поэтому сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым (российский бизнесмен — создатель Telegram, — Ред.) о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, скорее всего, очень не облагается налогом", — добавил глава комитета ВРУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.

Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.