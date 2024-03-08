Транспортний податок 2024 — кому та за які авто потрібно сплачувати податок на розкіш

Підлітки біля авто. Фото: Українська правда

Одним з варіантів майнового податку (відомий як "податок на розкіш") є транспортний податок. Відомо, за які автомобілі та які податки доведеться сплатити у 2024 році, і чи може власник бути звільнений від цього податку, якщо не отримав від податкової відповідне повідомлення.

Про те, які податки в Україні платитимуть власники авто у 2024 році, розповіла адвокатка Наталія Олексіїв для видання "Фокус".

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Кому та за які авто потрібно платити податок на розкіш

Податок на розкіш (транспортний податок) сплачують як фізичні, так і юридичні особи, зокрема нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що підпадають під оподаткування (відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПК України). Водночас не є платниками транспортного податку орендарі, лізингоодержувачі чи користувачі легкових автомобілів на підставі генеральної довіреності. Також цей податок не сплачують і власники вантажних автомобілів.

Об'єктами оподаткування є легкові автомобілі, випущені не більше п'ять років тому (включно), із середньоринковою вартістю, яка перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

Важливо відзначити, що у 2024 році ця сума становить 2 662 500 гривень, виходячи з розрахунку, що розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня складає 7 100 гривень.

Одночасно визначення середньоринкової вартості транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню, здійснюється Міністерство економіки України. Щороку відомство публікує перелік легкових автомобілів, у якому містяться дані про марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та тип пального авто, які є об'єктом оподаткування. Слід зазначити, навіть якщо автомобіль не старший за 5 років і його вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, але його не має в переліку Мінекономіки, транспортний податок не сплачується.

Цьогоріч до такого переліку увійшли 184 легкові автівки. Переглянути його можна за посиланням.

Ставка податку встановлюється на кожен календарний рік і становить 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль. Власники декількох автомобілів, що підпадають під оподаткування, сплачують податок за кожен з них. Таким чином, за дві машини потрібно буде сплатити 50 000 гривень, за три — 75 000 гривень, тощо.

Коли треба сплачувати транспортний податок

Фізичні особи повинні сплатити податок упродовж 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення. Юрособи здійснюють авансові внески щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, інформація про які відображається у річній податковій декларації. За автомобілі, куплені впродовж року, податок сплачується пропорційно до кількості місяців, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, коли став власником транспортного засобу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні після завершення війни планують оновити систему оподаткування. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.

Ми також повідомляли про те, що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.