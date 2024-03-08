Транспортный налог 2024 — кому и за какие авто нужно платить налог на роскошь

Подростки возле авто. Фото: Українська правда

Одним из вариантов имущественного налога (известный как "налог на роскошь") является транспортный налог. Известно, за какие автомобили и какие налоги придется уплатить в 2024 году, и может ли владелец быть освобожден от этого налога, если не получил соответствующее уведомление от налоговой.

О том, какие налоги в Украине будут платить владельцы авто в 2024 году, рассказала адвокат Наталья Алексеев для издания "Фокус".

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Кому и за какие авто нужно платить налог на роскошь

Налог на роскошь (транспортный налог) уплачивают как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, подпадающие под налогообложение (в соответствии с подпунктом 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 ТК Украины). В то же время, не являются плательщиками транспортного налога арендаторы, лизингополучатели или пользователи легковых автомобилей на основании генеральной доверенности. Также этот налог не платят и владельцы грузовых автомобилей.

Объектами обложения являются легковые автомобили, выпущенные не более пяти лет назад (включительно), со среднерыночной стоимостью, превышающей 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

Важно отметить, что в 2024 году эта сумма составляет 2 662 500 гривен, исходя из расчета, что размер минимальной заработной платы по состоянию на 1 января составляет 7 100 гривен.

Одновременно определение среднерыночной стоимости подлежащих налогообложению транспортных средств осуществляется Министерством экономики Украины. Ежегодно ведомство публикует перечень легковых автомобилей, в котором содержатся данные о марке, модели, годе выпуска, объеме цилиндров двигателя и типе горючего авто, которые являются объектом налогообложения. Следует отметить, даже если автомобиль не старше 5 лет и его стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы, но его нет в перечне Минэкономики, транспортный налог не уплачивается.

В этом году в такой перечень вошли 184 легковых автомобиля. Просмотреть его можно по ссылке.

Ставка налога устанавливается на каждый календарный год и составляет 25000 гривен за каждый легковой автомобиль. Владельцы нескольких подпадающих под налогообложение автомобилей уплачивают налог за каждый из них. Таким образом, за две машины нужно будет оплатить 50 000 гривен, за три — 75 000 гривен и т.д.

Когда нужно платить транспортный налог

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения. Юрлица осуществляют авансовые взносы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информация о которых отражается в годовой налоговой декларации. За автомобили, купленные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца года, начиная с месяца, когда стал владельцем транспортного средства.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине после завершения войны планируют обновить систему налогообложения. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Мы также сообщали о том, что в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.