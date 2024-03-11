Оплата комуналки — кому ПриватБанк подарує до 100 тис. грн

Мобільний застосунок у Приват. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" запустив нову акцію для клієнтів. Зокрема, за оплату житлово-комунальних послуг та інші платежі обіцяють грошовий приз до 100 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

Читайте також:

Умови акції ПриватБанку

Як зазначається, в акції беруть участь договірні платежі, здійснені через меню "Платежі" вебверсії чи мобільного застосунку "Приват24". Також договірні платежі через QR-код, завершені в меню "Платежі" через сайт чи Приват24". Окрім того, договірні платежі через платіжне посилання чи кнопку на сайті, завершені в меню "Платежі" на сайті чи "Приват24".

Серед платежів, які беруть участь в акції: оплата житлово-комунальних послуг, сплата штрафів та податків, оплата навчання, благодійні внески, оплата за товари та послуги на рахунки компаній.

Зокрема, у банку уточнили, що для того, щоб оплатити комунальні послуги через застосунок "Приват24", потрібно:

авторизуватися в застосунку Приват24;

перейти у меню "Платежі" на головному екрані й натиснути "Комунальні платежі";

якщо потрібної адреси нема, натиснути "Додати";

зазначити повну адресу, за яку треба здійснити оплату;

додати послуги, які потрібно оплатити. У разі потреби можна змінити суму або внести показання лічильників;

вибрати картку для оплати й натиснути "Продовжити";

перевірити дані й підтвердити оплату;

інформація про платежі буде доступна в меню "Історія — Платежі".

Хто не зможе взяти участі в акції

Водночас не зможуть отримати приз клієнти банку зі статусом "Не бонусується", адже приз вважається додатковим благом, а отримання заохочення може вплинути на умови одержання державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг та інших компенсацій. Окрім того, державні службовці не мають права отримувати додатковий дохід.

Для того, щоб дізнатися про наявність статусу "Не бонусується", достатньо спробувати зареєструватися на цій сторінці чи зателефонувати за номером 3700.

Коли стане відомо про переможців

Рандомне визначення переможців відбуватиметься поетапно серед тих, хто виконав умови акції в зазначений період:

не пізніше 17 квітня — за період із 7 березня до 6 квітня;

до 17 травня — із 7 квітня до 6 травня;

не пізніше ніж 17 червня — із 7 травня до 6 червня.

Сповіщення про перемогу надійде в мобільний застосунок Приват24.

Долучитися до розіграшу "Весняні платежі з Приват24 та Mastercard" можна із 7 березня до 6 червня 2024 року. Для участі в акції потрібна попередня реєстрація за посиланням.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк допоможе українським підприємцям з вчасним поданням податкової звітності. У "Приват24 для бізнесу" з'явилась нова послуга автоматичного заповнення календаря звітів.

Також ми писали, що клієнти державного "Приватбанку" скаржаться на ненадходження пенсій на картки. За рекомендацією Пенсійного фонду — збираються подавати до суду.