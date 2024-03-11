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ПриватБанк подарит за оплату коммуналки до 100 тыс. грн — детали

11 марта 2024 11:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Оплата коммуналки — кому ПриватБанк подарит до 100 тыс. грн
Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный ПриватБанк запустил новую акцию для клиентов. В частности, за оплату жилищно-коммунальных услуг и другие платежи обещают денежный приз до 100 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

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Условия акции ПриватБанка

Как отмечается, в акции принимают участие договорные платежи, произведенные через меню "Платежи" веб-версии или мобильного приложения "Приват24". Также договорные платежи через QR-код, завершенные в меню "Платежи" через сайт или Приват24. Кроме того, договорные платежи через платежную ссылку или кнопку на сайте, завершенные в меню "Платежи" на сайте или "Приват24".

Среди платежей, которые берут участие в акции: оплата жилищно-коммунальных услуг, уплата штрафов и налогов, оплата обучения, благотворительные взносы, оплата за товары и услуги на счета компаний.

В частности, в банке уточнили, что для того чтобы оплатить коммунальные услуги через приложение "Приват24", нужно:

  • авторизироваться в Приват24;
  • перейти в меню "Платежи" на главном экране и нажать "Коммунальные платежи";
  • если нужного адреса нет, нажать "Добавить";
  • указать полный адрес, за который нужно произвести оплату;
  • добавить услуги, которые необходимо оплатить. При необходимости можно изменить сумму или внести показания счетчиков;
  • выбрать карту для оплаты и нажать "Продолжить";
  • проверить данные и подтвердить оплату;
  • информация о платежах будет доступна в меню "История — Платежи".

Кто не сможет принять участие в акции

В то же время, не смогут получить приз клиенты банка со статусом "Не бонусируется", ведь приз считается дополнительным благом, а получение поощрения может повлиять на условия получения государственной и социальной материальной помощи, жилищных и других субсидий или дотаций, льгот и других компенсаций. Кроме того, государственные служащие не вправе получать дополнительный доход.

Для того, чтобы узнать статус "Не бонусируется", достаточно попробовать зарегистрироваться на этой странице или позвонить по номеру 3700.

Когда станет известно о победителях

Рандомное определение победителей будет происходить поэтапно среди тех, кто выполнил условия акции в указанный период:

  • не позднее 17 апреля — за период с 7 марта по 6 апреля;
  • до 17 мая — с 7 апреля по 6 мая;
  • не позднее 17 июня — с 7 мая по 6 июня.

Уведомление о победе поступит в мобильное приложение Приват24.

Присоединиться к розыгрышу "Весенние платежи с Приват24 и Mastercard" можно с 7 марта по 6 июня 2024 года. Для участия в акции требуется предварительная регистрация по ссылке.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк поможет украинским предпринимателям со своевременным представлением налоговой отчетности. В "Приват24 для бизнеса" появилась новая услуга автоматического заполнения календаря отчетов.

Также мы писали, что клиенты государственного "Приватбанка" жалуются на непоступление пенсий на карточки. По рекомендации Пенсионного фонда собираются подавать в суд.

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