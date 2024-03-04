ПриватБанк зробив важливе попередження щодо обміну валют

Американська валюта. Фото: Unsplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" зробила важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.

Про це повідомляється на порталі Мінфін.

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Як йдеться у зверненні клієнта, йому у відділенні ПриватБанку запропонували доларові банкноти 1988 та 1996 років випуску. Українець хотів зняти депозитні кошти, які були внесені новими купюрами, однак зіткнувся з такою неприємністю. Він припустив, що таким чином фінустанова намагається утримати кошти.

"У п'ятницю 1.03 у відділенні м. Кременчук при спробі забрати долари з депозиту, які були внесені новими банкнотами, повертають банкнотами 1988 та 1996 років випуску. З цієї причини отримати свої гроші не вдалося, схоже, це спосіб не повертати гроші", — зауважив клієнт.

Попередження банку щодо обміну валют

Представники ПриватБанку повідомили, що здійснюють обмін валюти відповідно до вимог Національного банку України (НБУ).

Стверджують, що всі купюри, які пропонують клієнтам, не мають ознак підробки чи значного пошкодження. Банкноти абсолютно придатні для операцій видачі готівки, без обмежень за роком випуску та номіналу.

"Банкноти доларів США, емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом", — зазначили у банку.

У фінустанові наголосили, що в офісах банку видають клієнтам лише ті банкноти, які пройшли відповідну перевірку та цілком вважаються платіжними коштами. Також попередили, що громадяни мають право відмовитись від обміну валют у разі невдоволення роком випуску банкнот.

"У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати", — додали представники ПриватБанку.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк змінив правила для деяких грошових переказів з-за кордону. Клієнти банку отримали можливість здійснювати оперативні перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству з канадською фінтех-компанією RemitBee.

Також ми писали про те, Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.