ПриватБанк полегшив здійснення переказів з-за кордону — що змінилось

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" змінила правила для деяких грошових переказів з-за кордону. Клієнти банку отримали можливість здійснювати оперативні перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству з канадською фінтех-компанією RemitBee.

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку.

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За словами члена правління банку з роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, до кінця березня поточного року клієнти можуть зробити безкоштовно перший переказ (мінімально 10 доларів, а максимально — 250 канадських доларів) із Канади через нового партнера PrivatMoney.

"Щоб чисельна діаспора і українці, які перебувають за кордоном, могли завжди зручно і швидко підтримати рідних і друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і виходимо на канадський ринок", — йдеться у заяві.

Він зауважив, що завдяки унікальним технологіям банку можна отримувати онлайн-перекази з будь-якої точки на планеті прямо на банківську карту, без зайвих зусиль та додаткових витрат.

Як зробити грошовий переказ з Канади

У банку пояснили, як надіслати кошти з Канади в Україну через сайт чи мобільний застосунок компанії RemitBee.

Одержати переказ RemitBee можна через PrivatMoney автоматично на карту (якщо вказані дані одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в "Приват24" (вебсайт та мобільний застосунок), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700. Також можна отримати онлайн-допомогу в чаті "Приват24".

Можна скористатися інструкцією, як здійснити переказ RemitBee через сайт.



Надіслати з Канади в Україну переказ можна через мобільний застосунок компанії.

Провідна канадська фінтех-компанія RemitBee заснована 2015 року. Вона спеціалізується на транскордонних платежах та обміні валюти. У компанії є понад 100 країн-отримувачів, і вона відома лояльними тарифами.

Також у банку додали, що кожен п'ятий закордонний переказ громадяни України одержують через міжнародну платіжну систему ПриватБанку PrivatMoney.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

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