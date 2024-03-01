ПриватБанк облегчил осуществление переводов из-за границы — что изменилось

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" изменило правила для некоторых денежных переводов из-за границы. Клиенты банка получили возможность осуществлять оперативные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству с канадской финтех-компанией RemitBee.

Об этом говорится в официальном сообщении банка.

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Доступные денежные переводы для клиентов ПриватБанка

По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, до конца марта текущего года клиенты могут сделать бесплатно первый перевод (минимально 10 долларов, а максимально 250 канадских долларов) из Канады через нового партнера PrivatMoney.

"Чтобы численная диаспора и находящиеся за рубежом украинцы могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок", — говорится в заявлении.

Он отметил, что благодаря уникальным технологиям банка можно получать онлайн-переводы из любой точки на планете прямо на банковскую карту, без усилий и дополнительных затрат.

Как сделать денежный перевод из Канады

В банке объяснили, как отправить средства из Канады в Украину через сайт или мобильное приложение компании RemitBee.

Получить перевод RemitBee можно через PrivatMoney автоматически на карту (если указаны данные получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (вебсайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700. Также можно получить онлайн-помощь в чате "Приват24".

Можно воспользоваться инструкцией, как осуществить перевод RemitBee через сайт.



Послать из Канады в Украину перевод можно через мобильное приложение компании.

Ведущая канадская финтех-компания RemitBee основана в 2015 году. Она специализируется на трансграничных платежах и обмене валюты. У компании есть более 100 стран-получателей и известна лояльными тарифами.

Также в банке добавили, что каждый пятый зарубежный перевод граждане Украины получают через международную платежную систему ПриватБанка PrivatMoney.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина установила ограничение на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

Также мы писали о том, как собирать донаты, чтобы ПриватБанк не заблокировал карту. Если соблюдать требования и законы Украины, счет останется активным.