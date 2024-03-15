Список потенційних покупців TikTok через заборону в США

Телефон з логотипом TikTok на екрані. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Потенційні покупці TikTok у США вже починають підіймати руки в очікуванні однієї з найбільших угод у новітній історії. Цього тижня Палата представників США ухвалила двопартійний законопроєкт, який по суті заборонить TikTok у Сполучених Штатах, якщо його материнська китайська компанія ByteDance не зможе знайти покупця з США протягом шести місяців після того, як законопроєкт набере чинності у вигляді закону.

Business Insider опублікував список потенційних покупців TikTok.

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Хоча закон ще має бути прийнятий Сенатом, а президент Джо Байден потім має його підписати, все вказує на те, що так і відбудеться. Американський бізнес надзвичайно популярної китайської соцмережі коштує від 35 до 40 мільярдів доларів.

Це означає, що знайти покупця з достатньо глибокими кишенями буде непросто. А оскільки тільки в Сполучених Штатах понад 170 мільйонів користувачів TikTok, будь-який технологічний гігант, який купить соцмережу (компанії Meta, Google і Microsoft, можливо, єдині, хто має на це кошти), швидше за все, зіткнеться з антимонопольними проблемами.

Втім, навіть якщо законопроєкт ухвалять, TikTok схоже буде подавати до суду. Соцмережа вже просить користувачів дзвонити представникам місцевої влади та висловлювати свою незгоду. Також, можливо, втрутиться китайський уряд.

За даними The New York Times, коли законодавці у Вашингтоні закликали до продажу TikTok у 2020 році, тодішній міністр закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Сполучені Штати "вдаються до гегемоністських кроків, коли неможливо досягти успіху в чесній конкуренції".

Хто купить TikTok

Наразі перспектива передачі TikTok американському бізнесу залишається теоретичною. Але це не завадило кільком бізнесменам публічно висловити свою зацікавленість купівлі платформи.

Колишній генеральний директор Activision Боббі Котик

Минулого тижня колишній генеральний директор ігрового гіганта Activision висловив ідею про купівлю TikTok генеральному директору OpenAI Сему Альтману під час вечері на конференції Sun Valley. Про це свідчать джерела, що знайомі з цією розмовою.

Колишній генеральний директор Activision Боббі Котик. Фото: pcgamer.com

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін

Колишній міністр фінансів заявив, що збирає групу інвесторів для купівлі TikTok.

"Я думаю, що закон має бути прийнятий — я думаю, що його (TikTok) слід продати", — сказав Мнучин

Він також додав, що це чудовий бізнес і він збирається зібрати групу інвесторів для купівлі TikTok. При цьому, колишній міністр фінансів США не назвав конкретних імен, але сказав, що групу буде організовано таким чином, щоб "жоден інвестор її не контролював одноосібно".

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін. Фото: AFP

Підприємець та інвестор Кевін О'Лірі

Інвестор американського телесеріалу про бізнес Shark Tank заявив, що придбає платформу або приєднається до синдикату, який планує її купити.

"Хтось його придбає. Це буде не Meta і Google, тому що регулятор зупинить придбання", — наголосив інвестор.

О'Лірі також запропонував створити двопартійну групу для реорганізації компанії та передачі її під контроль США.

"TikTok коштує мільярди. Сьогодні це одна з найуспішніших рекламних платформ у соціальних мережах. Всі мої компанії використовують його. Я куплю його", — сказав О'Лірі.

Підприємець та інвестор Кевін О'Лірі. Фото: yahoo.com

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон та Walmart

Ще у 2020 році, після того, як колишній президент Дональд Трамп видав два укази, які вимагали, щоб TikTok передав свої активи в США американській компанії, Oracle і Walmart об'єдналися, намагаючись отримати частку у бізнесі соцмережі в США.

TikTok тоді скасував наказ Трампа у суді. Втім компанія у цей період також співпрацювала з Oracle у проєкті Project Texas — ініціативі, яка перенаправляла дані американських користувачів TikTok на сервери Oracle.

З того часу, як Палата представників ухвалила законопроєкт, жодна з компаній ще не заявила публічно, чи зроблять вони ще одну пропозицію з купівлі китайської соцмережі.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон. Фото: Forbes

Нагадаємо, ми писали, що у Сполучених Штатах Палата представників ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни.

З моменту оголошення наміру заборонити TikTok чимало американських користувачів цієї соцмережі висловилися проти цього. Вони стверджують, що прийняття цього законопроєкту може негативно позначитися на їхньому бізнесі.