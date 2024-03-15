Список потенциальных покупателей TikTok из-за запрета в США

Телефон с логотипом TikTok на экране. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Потенциальные покупатели TikTok в США уже начинают поднимать руки в ожидании одной из самых больших сделок в новейшей истории. На этой неделе Палата представителей США приняла двухпартийный законопроект, который, по сути, запретит TikTok в Соединенных Штатах, если его материнская китайская компания ByteDance не сможет найти покупателя из США в течение шести месяцев после вступления закона в силу.

Business Insider опубликовал список потенциальных покупателей TikTok.

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Хотя законопроект еще должен быть принят Сенатом, а президент Джо Байден должен его подписать, все указывает на то, что так и произойдет. Американский бизнес очень популярной китайской соцсети стоит от 35 до 40 миллиардов долларов.

Это значит, что найти покупателя с достаточно глубокими карманами будет непросто. А поскольку только в Соединенных Штатах более 170 миллионов пользователей TikTok, любой технологический гигант, купивший соцсеть (компании Meta, Google и Microsoft, возможно, единственные, кто имеет на это средства), скорее всего, столкнется с антимонопольными проблемами.

Впрочем, даже если законопроект будет принят, TikTok похоже будет подавать в суд. Соцсеть уже просит пользователей звонить представителям местных властей и выражать свое несогласие. Также, возможно, вмешается китайское правительство.

По данным The New York Times, когда законодатели в Вашингтоне призвали к продаже TikTok в 2020 году, тогдашний министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединенные Штаты "прибегают к гегемонистским шагам, когда невозможно добиться успеха в честной конкуренции".

Кто купит TikTok

Пока перспектива передачи TikTok американскому бизнесу остается теоретической. Но это не помешало нескольким бизнесменам публично выразить свою заинтересованность в покупке платформы.

Бывший генеральный директор Activision Бобби Котик

На прошлой неделе бывший генеральный директор игрового гиганта Activision высказал идею о покупке TikTok генеральному директору OpenAI Сэму Альтману во время ужина на конференции Sun Valley. Об этом свидетельствуют источники, знакомые с этим разговором.

Бывший генеральный директор Activision Бобби Котик. Фото: pcgamer.com

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин

Бывший министр финансов заявил, что собирает группу инвесторов для покупки TikTok.

"Я думаю, что закон должен быть принят — я думаю, что его (TikTok) следует продать", — сказал Мнучин

Он также добавил, что это отличный бизнес и он собирается собрать группу инвесторов для покупки TikTok. При этом бывший министр финансов США не назвал конкретных имен, но сказал, что группа будет организована таким образом, чтобы "ни один инвестор ее не контролировал единолично".

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: AFP

Предприниматель и инвестор Кевин О'Лири

Инвестор американского телесериала о бизнесе Shark Tank заявил, что приобретет платформу или присоединится к синдикату, который планирует ее купить.

"Кто-то его приобретет. Это будет не Meta и Google, потому что регулятор остановит приобретение", — подчеркнул инвестор.

О'Лири предложил создать двухпартийную группу для реорганизации компании и передачи ее под контроль США.

"TikTok стоит миллиарды. Сегодня это одна из самых успешных рекламных платформ в социальных сетях. Все мои компании используют его. Я куплю его", — сказал О'Лири.

Предприниматель и инвестор Кевин О'Лири. Фото: yahoo.com

Соучредитель Oracle Ларри Эллисон и Walmart

Еще в 2020 году, после того, как бывший президент Дональд Трамп издал два указа, требовавших, чтобы TikTok передал свои активы в США американской компании, Oracle и Walmart объединились, пытаясь получить долю в бизнесе соцсети в США.

TikTok тогда отменил указ Трампа через суд. Впрочем, компания в этот период также сотрудничала с Oracle в проекте Project Texas — инициативе, которая перенаправляла данные американских пользователей TikTok на серверы Oracle.

С тех пор как Палата представителей приняла законопроект, ни одна из компаний еще не заявила публично, сделают ли они еще одно предложение по покупке китайской соцсети.

Соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Фото: Forbes

Напомним, мы писали, что в Соединенных Штатах Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.

Ранее мы сообщали, что на голосование в Палате представителей США должны были вынести из законопроект о запрете TikTok. Его внесение было поддержано обеими партиями — Демократической и Республиканской.