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Протести польських фермерів на кордоні — у Сеймі сказали, коли закінчиться блокада

14 березня 2024 11:23
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У польському Сеймі оцінили строки деблокади кордону з Україною
Протести польських фермерів. Фото: REUTERS
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Голова Комітету закордонних справ Сейму Польщі Павло Коваль наголосив, що необхідно відрізняти протести, що відбуваються в Євросоюзі, від ситуації в Україні. На думку Коваля, протести фермерів пов'язані з основною структурною проблемою, яка не має безпосереднього відношення до України. Він зазначив, що в історії ЄС вже виникало безліч подібних криз, які були успішно подолані. Крім того, Коваль навів приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

Слова голови Комітету закордонних справ Сейму Польщі наводить "Українське радіо".

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На думку Павла Коваля, проблему, пов'язану із блокуванням українсько-польського кордону польськими фермерами, буде вирішено протягом кількох тижнів.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Чесно кажучи, навіть трохи незручно вчергове про це говорити, тому що це не проста справа. Вона (ситуація), звичайно, складна і важлива, але й не найскладніша. Вона буде вирішена", — сказав він.

Чиновник зазначив, що протести фермерів торкаються глибоких структурних проблем, які не пов'язані безпосередньо з Україною.

"Всі люди, які розуміються на політиці, особливо розуміють Європейський союз, вже розуміють, що протести фермерів є нормою в Європейському союзі. Незабаром Україна буде в Європейському союзі, я на це сподіваюся, і фермери в Україні будуть протестувати, наприклад, проти імпорту зерна з Казахстану. Все це чекає і на Україну", — додав Коваль.

Нагадаємо, ми писали, що 98% українських компаній зіштовхнулися зі збільшенням транспортних витрат через блокаду кордону. Згідно з опитуванням 36 компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, загальні збитки, завдані з початку протестів на польсько-українському кордоні, оцінюються як мінімум у 24,8 мільйона євро. Це в середньому близько 700 тис. євро на одну компанію.

Також ми розповідали, що стоїть за протестами на польському кордоні. Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа переконаний, що протистояння на польському кордоні — це елемент великого конфлікту всередині Європейського союзу. Для того, щоб вирішити ситуацію, на його думку, потрібно принаймні прибрати усі російські продукти з європейського ринку. 

Польща
протести
фермери
Сейм
блокада

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