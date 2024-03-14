В польском Сейме оценили сроки деблокады границы с Украиной

Протесты польских фермеров. Фото: REUTERS

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Глава Комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль подчеркнул, что необходимо отличать протесты, происходящие в Евросоюзе, от ситуации в Украине. По мнению Коваля, протесты фермеров связаны с основной структурной проблемой, не имеющей непосредственного отношения к Украине. Чиновник отметил, что в истории ЕС уже возникало множество подобных кризисов, которые были успешно преодолены. Кроме того, Коваль привел примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Слова главы Комитета иностранных дел Сейма Польши приводит " Украинское радио".

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По мнению Коваля, проблема, связанная с блокированием украинско-польской границы польскими фермерами, будет решена в течение нескольких недель.

"Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства. Честно говоря, даже немного неудобно в очередной раз об этом говорить, поэтому что это не простое дело. Она (ситуация), конечно, сложная и важная, но и не самая сложная. Она будет решена", — сказал он.

Чинокник отметил, что протесты фермеров затрагивают глубокие структурные проблемы, которые не связаны непосредственно с Украиной.

"Все люди, которые разбираются в политике, особенно понимают Европейский союз, уже понимают, что протесты фермеров являются нормой в Европейском союзе. Вскоре Украина будет в Европейском союзе, я на это надеюсь, и фермеры в Украине будут протестовать, например, против импорта зерна из Казахстана. Все это ждет и Украину", — добавил Коваль.

Напомним, мы писали, что 98% украинских компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы. Согласно опросу 36 компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, общий ущерб, нанесенный с начала протестов на польско-украинской границе, оценивается как минимум в 24,8 миллиона евро. Это в среднем около 700 тысяч евро на одну компанию.

Так же я рассказал, что стоит за протестами по польскому кордону. Колишній член польского отряда Пётр Кульпа переконаний, что сопротивление на польском кордоне — это элемент великого конфликта в середини Європейском союзе. Для того, чтобы улучшить ситуацию, по его мнению, лучше всего выбрать наши российские продукты с европейского рынка.