Приват24 буде недоступним — коли саме та чому

Мобільний застосунок Приват24. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінансова установа ПриватБанк планує провести регламентні роботи у застосунку Приват24. Це призведе до того, що всі сервіси декілька годин будуть недоступні.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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У повідомленні сказано, що ПриватБанк буде проводити регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.

"Під час проведення робіт 17 березня з 00:00 до 05:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні", — попереджають представники банку.

Там також порадили провести заплановані операції заздалегідь або відкласти до закінчення регламентних робіт.

"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", — сказано в повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у державному ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

Ми також повідомляли, що державний ПриватБанк спільно з Mastercard оголосили про старт акції "Весняні платежі". Кожен повнолітній клієнт банку з активною банківською карткою може взяти участь у розіграші грошових винагород. Щомісяця будуть розігруватися призи у розмірі 25, 50 та 100 тисяч гривень.