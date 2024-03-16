Приват24 будет недоступен — когда именно и почему

Мобильное приложение Приват24. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк планирует провести регламентные работы в Приват24. Это приведет к тому, что все сервисы несколько часов будут недоступны.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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Когда не будет работать Приват24

В сообщении говорится, что ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24 в ночь на 17 марта 2024 года.

"При проведении работ 17 марта с 00:00 до 05:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны", — предупреждают представители банка.

Там посоветовали провести запланированные операции заранее или отложить до окончания регламентных работ.

"Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

Мы также сообщали, что государственный ПриватБанк совместно с Mastercard объявил о старте акции "Весняні платежі". Каждый совершеннолетний клиент банка с активной банковской картой может принять участие в розыгрыше денежных вознаграждений. Ежемесячно будут разыгрываться призы в размере 25, 50 и 100 тысяч гривен.