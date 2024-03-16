Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Регламентные работы в ПриватБанке — когда Приват24 будет недоступен arrow

Регламентные работы в ПриватБанке — когда Приват24 будет недоступен

16 марта 2024 14:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Приват24 будет недоступен — когда именно и почему
Мобильное приложение Приват24. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк планирует провести регламентные работы в Приват24. Это приведет к тому, что все сервисы несколько часов будут недоступны.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Читайте также:

Когда не будет работать Приват24

В сообщении говорится, что ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24 в ночь на 17 марта 2024 года.

"При проведении работ 17 марта с 00:00 до 05:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны", — предупреждают представители банка.

Там посоветовали провести запланированные операции заранее или отложить до окончания регламентных работ.

"Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

Мы также сообщали, что государственный ПриватБанк совместно с Mastercard объявил о старте акции "Весняні платежі". Каждый совершеннолетний клиент банка с активной банковской картой может принять участие в розыгрыше денежных вознаграждений. Ежемесячно будут разыгрываться призы в размере 25, 50 и 100 тысяч гривен.

ПриватБанк
банки
Приват24
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство