У Приват24 можна виграти до 100 тис. гривень — умови акції

Українці можуть отримати до 100 тис. грн від ПриватБанку — як долучитися до акції
Державний ПриватБанк спільно з Mastercard оголосили про старт акції "Весняні платежі". Кожен повнолітній клієнт банку з активною банківською карткою може взяти участь у розіграші грошових винагород. Щомісяця будуть розігруватися призи у розмірі 25, 50 та 100 тисяч гривень.
Про це йдеться на порталі ПриватБанку.
Хто може взяти участь у акції ПриватБанку
Щоб стати учасником і випробувати власну удачу, необхідно:
- бути повнолітньою особою і мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- зареєструватися на сайті;
- здійснити як мінімум 7 платежів через відповідне меню в Приват24.
Переможців будуть визначати кожного місяця. Чим більше платежів здійснять клієнти, тим більше матимуть шансів на винагороду. Всього за час акції 12 клієнтів ПриватБанку отримають по 25 тисяч грн, шість клієнтів — по 50 тисяч грн, троє клієнтів — по 100 тисяч грн. Реєстрація відкрита до 6 червня 2024 року включно.
У список платежів, які враховуються в розіграші, входять:
- оплата штрафів;
- податкові зобов’язання;
- благодійні внески;
- оплата комунальних послуг;
- переказ коштів за товари чи послуги на рахунок ФОП/юридичної особи;
- оплата навчання в школі/дитсадку/ЗВО.
Результати акції публікуватимуть кожного місяця на сайті ПриватБанку. Переможців буде визначено за допомогою сервісу Random.org. Також клієнти Привату, яким затвердять виплати, отримають відповідне сповіщення в мобільному застосунку банку.
Особи, які не мають фізичної картки Mastercard, можуть оформити Digital через Приват24.
Що ще треба знати
Нагадаємо, державний ПриватБанк продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.
Ми також писали про те, що у держфінустанові ПриватБанк зробили важливу заяву для клієнтів, які користуються пластиковими платіжними картками. Там нагадали, що у разі завершення терміну дії картки є кілька варіантів, що дозволять користуватися послугами надалі.
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