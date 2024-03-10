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Українці можуть отримати до 100 тис. грн від ПриватБанку — як долучитися до акції

10 березня 2024 12:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Приват24 можна виграти до 100 тис. гривень — умови акції
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк спільно з Mastercard оголосили про старт акції "Весняні платежі". Кожен повнолітній клієнт банку з активною банківською карткою може взяти участь у розіграші грошових винагород. Щомісяця будуть розігруватися призи у розмірі 25, 50 та 100 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі ПриватБанку.

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Хто може взяти участь у акції ПриватБанку

Щоб стати учасником і випробувати власну удачу, необхідно:

  • бути повнолітньою особою і мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • зареєструватися на сайті;
  • здійснити як мінімум 7 платежів через відповідне меню в Приват24.

Переможців будуть визначати кожного місяця. Чим більше платежів здійснять клієнти, тим більше матимуть шансів на винагороду. Всього за час акції 12 клієнтів ПриватБанку отримають по 25 тисяч грн, шість клієнтів — по 50 тисяч грн, троє клієнтів — по 100 тисяч грн. Реєстрація відкрита до 6 червня 2024 року включно.

У список платежів, які враховуються в розіграші, входять:

  • оплата штрафів;
  • податкові зобов’язання;
  • благодійні внески;
  • оплата комунальних послуг;
  • переказ коштів за товари чи послуги на рахунок ФОП/юридичної особи;
  • оплата навчання в школі/дитсадку/ЗВО.

Результати акції публікуватимуть кожного місяця на сайті ПриватБанку. Переможців буде визначено за допомогою сервісу Random.org. Також клієнти Привату, яким затвердять виплати, отримають відповідне сповіщення в мобільному застосунку банку.

Особи, які не мають фізичної картки Mastercard, можуть оформити Digital через Приват24.

Що ще треба знати

Нагадаємо, державний ПриватБанк продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.

Ми також писали про те, що у держфінустанові ПриватБанк зробили важливу заяву для клієнтів, які користуються пластиковими платіжними картками. Там нагадали, що у разі завершення терміну дії картки є кілька варіантів, що дозволять користуватися послугами надалі.
 

Mastercard
ПриватБанк
гроші
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Приват24
банківські карти

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