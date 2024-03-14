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Росія скоротила експорт нафти — скільки грошей втратила країна-агресор через санкції

14 березня 2024 14:52
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експорт нафти з Росії скоротився на 250 тисяч барелів на добу у лютому
Співробітник на виробництві з видобутку нафти. Фото Getty Images
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Середньодобові обсяги експорту російської нафти у лютому 2024 року скоротилися на 250 тисяч барелів порівняно з грудневим піковим показником. Обсяг експорту нафти з РФ впав до 4,75 мільйона барелів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Експерти пояснюють падіння експорту з РФ різними факторами, включаючи суворіший контроль за дотриманням західних санкцій.

Скільки грошей РФ втратила через санкції

У грудні 2023 року середньодобові обсяги вивезення російської нафти становили 5 мільйонів барелів. Падіння експорту у лютому було пов'язане зі зменшенням попиту на російську нафту з боку Індії, другого найбільшого після Китаю покупця сировини з РФ.

Внаслідок загрози вторинних санкцій імпортери з Індії зменшили імпорт російської нафти на 420 тисяч барелів на добу, що призвело до скорочення доходів російських експортерів від продажу сировини.

За лютий 2024 року доходи РФ від експорту нафти скоротились на 0,95 відсотка до рівня 15,69 млрд доларів. Як зазначають експерти, різниця в доходах могла бути ще більшою, якби не підвищені експортні ціни на російську сировину.

Нагадаємо, ми писали, що Нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

Також ми писали, що" Газпром" хоче сотні мільйонів компенсації за підрив "Північних потоків". Компанія Nord Stream звернулася до Високого суду Лондона через вибухи, що сталися у 2022 році та спричинили пошкодження трубопроводів, призначених для транспортування російського газу до Німеччини. Попри те що Nord Stream AG є швейцарською компанією, контрольний пакет її акцій (51%) належить російському "Газпрому"

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