Экспорт нефти из России сократился на 250 тысяч баррелей в сутки в феврале

Россия сократила экспорт нефти — сколько денег потеряла страна-агрессор из-за санкций
Среднесуточные объемы экспорта российской нефти в феврале 2024 года сократились на 250 тысяч баррелей по сравнению с декабрьским пиковым показателем. Объем экспорта нефти из РФ упал до 4,75 миллиона баррелей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эксперты объясняют падение экспорта из РФ разными факторами, включая более строгий контроль за соблюдением западных санкций.
Сколько денег РФ потеряла из-за санкций
В декабре 2023 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти составляли 5 миллионов баррелей. Падение экспорта в феврале было связано с уменьшением спроса на российскую нефть со стороны Индии, второго крупнейшего после Китая покупателя сырья из РФ.
В результате угрозы вторичных санкций импортеры из Индии уменьшили импорт российской нефти на 420 тысяч баррелей в сутки, что привело к сокращению доходов российских экспортеров от продажи сырья.
За февраль 2024 года доходы РФ от экспорта нефти сократились на 0,95 процента до уровня 15,69 млрд долларов. Как отмечают эксперты, разница в доходах могла быть еще больше, если бы не повышенные экспортные цены на российское сырье.
Напомним, мы писали, что недавние атаки сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.
Также мы писали, что "Газпром" хочет сотни миллионов компенсации за подрыв "Северных потоков" . Компания Nord Stream обратилась в Высокий суд Лондона из-за взрывов, произошедших в 2022 году и повлекших повреждение трубопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа в Германию. Несмотря на то, что Nord Stream AG является швейцарской компанией, контрольный пакет ее акций (51%) принадлежит российскому "Газпрому"
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