Экспорт нефти из России сократился на 250 тысяч баррелей в сутки в феврале

Сотрудник по производству по добыче нефти. Фото Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Среднесуточные объемы экспорта российской нефти в феврале 2024 года сократились на 250 тысяч баррелей по сравнению с декабрьским пиковым показателем. Объем экспорта нефти из РФ упал до 4,75 миллиона баррелей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В декабре 2023 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти составляли 5 миллионов баррелей. Падение экспорта в феврале было связано с уменьшением спроса на российскую нефть со стороны Индии, второго крупнейшего после Китая покупателя сырья из РФ.

В результате угрозы вторичных санкций импортеры из Индии уменьшили импорт российской нефти на 420 тысяч баррелей в сутки, что привело к сокращению доходов российских экспортеров от продажи сырья.

За февраль 2024 года доходы РФ от экспорта нефти сократились на 0,95 процента до уровня 15,69 млрд долларов. Как отмечают эксперты, разница в доходах могла быть еще больше, если бы не повышенные экспортные цены на российское сырье.

Напомним, мы писали, что недавние атаки сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали, что "Газпром" хочет сотни миллионов компенсации за подрыв "Северных потоков" . Компания Nord Stream обратилась в Высокий суд Лондона из-за взрывов, произошедших в 2022 году и повлекших повреждение трубопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа в Германию. Несмотря на то, что Nord Stream AG является швейцарской компанией, контрольный пакет ее акций (51%) принадлежит российскому "Газпрому"