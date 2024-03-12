Пенсии в Украине — как изменились выплаты после повышения зарплаты

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияло изменение зарплаты.

Об этом говорится в одном из управлений ПФУ.

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По данным фонда, обнародованный показатель средней заработной платы равнялся 14,308 тыс. грн, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии украинцев.

Благодаря этому показателю можно узнать, какая средняя зарплата была за три предыдущих года (2021-й, 2022-й, 2023-й). Эту сумму (по подсчетам — 13,559 тыс. грн) берут в формулу расчета назначаемых в этом году пенсионных выплат.

Чтобы определить основной размер пенсии по возрасту тем, кто выходит на пенсию в 2024 году, необходимо среднюю зарплату за три предыдущих года назначения пенсии умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коэффициент страхового стажа (Зп = Зс x Кз).

В Пенсионном фонде объясняют, что пока не был известен показатель средней зарплаты, гражданам, которые выходили на "заслуженный отдых" в январе-феврале 2024-го, брали показатель за 2020-2022 год. Однако с 1 марта вновь назначенные пенсионные выплаты автоматически пересчитали.

"В результате почти полторы тысячи жителей Полтавщины почувствовали повышение пенсионных выплат в среднем на 346 грн", — отмечают в управлении ПФУ.

Показатель средней зарплаты за 2023 год используется также для исчисления минимальных пенсионных выплат "чернобыльцев". Речь идет о пенсиях по инвалидности из числа ликвидаторов:

60% — для ІІІ группы;

80% — для II группы;

100% — для I группы.

Таким образом, с 1 марта текущего года общий размер пенсии по инвалидности со всеми надбавками у ликвидаторов должен составлять:

с инвалидностью III группы — не может быть ниже 8585 грн (+559 грн);

с инвалидностью ІІ группы — 11 446,7 грн (+745 грн);

с инвалидностью I группы — 14 308,4 грн (+930 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде рассказали, у кого за время войны размер пенсий существенно вырос. Речь идет о средней выплате бывших военнослужащих.