Пенсии в Украине — как изменились выплаты после повышения зарплаты

Как изменились пенсии после повышения зарплаты — ответ ПФУ
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияло изменение зарплаты.
Об этом говорится в одном из управлений ПФУ.
Как изменились пенсии после повышения зарплаты
По данным фонда, обнародованный показатель средней заработной платы равнялся 14,308 тыс. грн, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии украинцев.
Благодаря этому показателю можно узнать, какая средняя зарплата была за три предыдущих года (2021-й, 2022-й, 2023-й). Эту сумму (по подсчетам — 13,559 тыс. грн) берут в формулу расчета назначаемых в этом году пенсионных выплат.
Чтобы определить основной размер пенсии по возрасту тем, кто выходит на пенсию в 2024 году, необходимо среднюю зарплату за три предыдущих года назначения пенсии умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коэффициент страхового стажа (Зп = Зс x Кз).
В Пенсионном фонде объясняют, что пока не был известен показатель средней зарплаты, гражданам, которые выходили на "заслуженный отдых" в январе-феврале 2024-го, брали показатель за 2020-2022 год. Однако с 1 марта вновь назначенные пенсионные выплаты автоматически пересчитали.
"В результате почти полторы тысячи жителей Полтавщины почувствовали повышение пенсионных выплат в среднем на 346 грн", — отмечают в управлении ПФУ.
Показатель средней зарплаты за 2023 год используется также для исчисления минимальных пенсионных выплат "чернобыльцев". Речь идет о пенсиях по инвалидности из числа ликвидаторов:
- 60% — для ІІІ группы;
- 80% — для II группы;
- 100% — для I группы.
Таким образом, с 1 марта текущего года общий размер пенсии по инвалидности со всеми надбавками у ликвидаторов должен составлять:
- с инвалидностью III группы — не может быть ниже 8585 грн (+559 грн);
- с инвалидностью ІІ группы — 11 446,7 грн (+745 грн);
- с инвалидностью I группы — 14 308,4 грн (+930 грн).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.
Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде рассказали, у кого за время войны размер пенсий существенно вырос. Речь идет о средней выплате бывших военнослужащих.
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