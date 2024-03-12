Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Как изменились пенсии после повышения зарплаты — ответ ПФУ arrow

Как изменились пенсии после повышения зарплаты — ответ ПФУ

12 марта 2024 13:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — как изменились выплаты после повышения зарплаты
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияло изменение зарплаты.

Об этом говорится в одном из управлений ПФУ.

Читайте также:

Как изменились пенсии после повышения зарплаты

По данным фонда, обнародованный показатель средней заработной платы равнялся 14,308 тыс. грн, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии украинцев.

Благодаря этому показателю можно узнать, какая средняя зарплата была за три предыдущих года (2021-й, 2022-й, 2023-й). Эту сумму (по подсчетам — 13,559 тыс. грн) берут в формулу расчета назначаемых в этом году пенсионных выплат.

Чтобы определить основной размер пенсии по возрасту тем, кто выходит на пенсию в 2024 году, необходимо среднюю зарплату за три предыдущих года назначения пенсии умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коэффициент страхового стажа (Зп = Зс x Кз).

В Пенсионном фонде объясняют, что пока не был известен показатель средней зарплаты, гражданам, которые выходили на "заслуженный отдых" в январе-феврале 2024-го, брали показатель за 2020-2022 год. Однако с 1 марта вновь назначенные пенсионные выплаты автоматически пересчитали.

"В результате почти полторы тысячи жителей Полтавщины почувствовали повышение пенсионных выплат в среднем на 346 грн", — отмечают в управлении ПФУ.

Показатель средней зарплаты за 2023 год используется также для исчисления минимальных пенсионных выплат "чернобыльцев". Речь идет о пенсиях по инвалидности из числа ликвидаторов:

  • 60% — для ІІІ группы;
  • 80%  — для II группы;
  • 100%  — для I группы.

Таким образом, с 1 марта текущего года общий размер пенсии по инвалидности со всеми надбавками у ликвидаторов должен составлять:

  • с инвалидностью III группы — не может быть ниже 8585 грн (+559 грн);
  • с инвалидностью ІІ группы  — 11 446,7 грн (+745 грн);
  • с инвалидностью I группы  — 14 308,4 грн (+930 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде рассказали, у кого за время войны размер пенсий существенно вырос. Речь идет о средней выплате бывших военнослужащих.

пенсии
ПФУ
пенсионеры
деньги
увеличение пенсии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство