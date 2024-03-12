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Что ждет пенсионеров без идентификации — юристы озвучили последствия

12 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — заблокируют ли счета без идентификации
Пожилая женщина. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

До апреля 2024 года часть украинских пенсионеров должна пройти процедуру по идентификации для сохранения права на получение пенсионных выплат. Юристы рассказали о последствиях в случае игнорирования такого требования, в частности прокомментировали возможное блокирование пенсионных счетов.

Об этом говорится в пояснении на странице "Юридического советника ВПЛ" в Facebook.

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Идентификация украинских пенсионеров

Необходимость проведения идентификации требуется не всем пенсионерам. Речь идет о двух категориях граждан:

  • люди, которые зарегистрировались как переселенцы до 24 февраля 2022 года;
  • те, кто по разным причинам за полгода не снимал пенсионных денег с карты.

Физическая идентификация будет проведена для того, чтобы подтвердить, что получатель выплат жив и именно он получает пенсию. Это нужно сделать до 31 марта 2024 года.

Могут ли заблокировать карты

Как отмечают юристы, блокирование пенсионных банковских счетов невозможно по ряду причин:

  • нормативные акты, регулирующие сферу социального обеспечения — не предусматривают такого блокирования;
  • Министерство социальной политики также не имеет полномочий вмешиваться в сферу деятельности банков;
  • ведомство не имеет технической возможности по блокированию карт.

По словам специалистов, если пенсионеры-переселенцы не пользуются банковскими картами в течение шести месяцев, то пенсионные выплаты им будут начислять в дальнейшем на счета, однако не на персональные карты, до выяснения обстоятельств.

"Блокировка счетов, на которых длительное отсутствие движения средств, осуществляется банками на основании их внутренних правил", — говорится в объяснении юристов.

Таким образом, пенсия будет накапливаться на счете, пока гражданин не подтвердит свое лицо.

Где можно пройти идентификацию

Как отмечают специалисты, пройти идентификацию можно:

  • в органе Пенсионного фонда или в отделении Ощадбанка;
  • на сайте ПФУ в режиме видеоконференцсвязи;
  • за границей в дипломатическом учреждении, где необходимо получить документ, удостоверяющий, что физлицо живое.

В списке информации, которую следует предоставлять при идентификации:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дату и место рождения;
  • номер, серию, срок действия, дату и место выдачи паспорта Украины;
  • номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • идентификационный код;
  • реквизиты пенсионного удостоверения;
  • номер мобильного телефона, е-адрес;
  • место жительства (регистрация и фактическое);
  • дату и место последнего обращения в ПФУ

Перед процедурой специалист должен уточнить согласен ли гражданин на видеофиксацию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Мы также писали, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

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