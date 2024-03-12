Пенсии в Украине — заблокируют ли счета без идентификации

Что ждет пенсионеров без идентификации — юристы озвучили последствия
До апреля 2024 года часть украинских пенсионеров должна пройти процедуру по идентификации для сохранения права на получение пенсионных выплат. Юристы рассказали о последствиях в случае игнорирования такого требования, в частности прокомментировали возможное блокирование пенсионных счетов.
Об этом говорится в пояснении на странице "Юридического советника ВПЛ" в Facebook.
Идентификация украинских пенсионеров
Необходимость проведения идентификации требуется не всем пенсионерам. Речь идет о двух категориях граждан:
- люди, которые зарегистрировались как переселенцы до 24 февраля 2022 года;
- те, кто по разным причинам за полгода не снимал пенсионных денег с карты.
Физическая идентификация будет проведена для того, чтобы подтвердить, что получатель выплат жив и именно он получает пенсию. Это нужно сделать до 31 марта 2024 года.
Могут ли заблокировать карты
Как отмечают юристы, блокирование пенсионных банковских счетов невозможно по ряду причин:
- нормативные акты, регулирующие сферу социального обеспечения — не предусматривают такого блокирования;
- Министерство социальной политики также не имеет полномочий вмешиваться в сферу деятельности банков;
- ведомство не имеет технической возможности по блокированию карт.
По словам специалистов, если пенсионеры-переселенцы не пользуются банковскими картами в течение шести месяцев, то пенсионные выплаты им будут начислять в дальнейшем на счета, однако не на персональные карты, до выяснения обстоятельств.
"Блокировка счетов, на которых длительное отсутствие движения средств, осуществляется банками на основании их внутренних правил", — говорится в объяснении юристов.
Таким образом, пенсия будет накапливаться на счете, пока гражданин не подтвердит свое лицо.
Где можно пройти идентификацию
Как отмечают специалисты, пройти идентификацию можно:
- в органе Пенсионного фонда или в отделении Ощадбанка;
- на сайте ПФУ в режиме видеоконференцсвязи;
- за границей в дипломатическом учреждении, где необходимо получить документ, удостоверяющий, что физлицо живое.
В списке информации, которую следует предоставлять при идентификации:
- фамилию, имя и отчество;
- дату и место рождения;
- номер, серию, срок действия, дату и место выдачи паспорта Украины;
- номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
- идентификационный код;
- реквизиты пенсионного удостоверения;
- номер мобильного телефона, е-адрес;
- место жительства (регистрация и фактическое);
- дату и место последнего обращения в ПФУ
Перед процедурой специалист должен уточнить согласен ли гражданин на видеофиксацию.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Мы также писали, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.
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