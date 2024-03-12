Пенсії в Україні — чи заблокують рахунки без ідентифікації

Жінка похилого віку. Фото: Unsplush

До квітня 2024 року частина українських пенсіонерів мусить пройти процедуру з ідентифікації для збереження права на отримання пенсійних виплат. Юристи розповіли про наслідки у разі ігнорування такої вимоги, зокрема, прокоментували можливе блокування пенсійних рахунків.

Про це йдеться у поясненні на сторінці "Юридичного порадника ВПО" у Facebook.

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Ідентифікація українських пенсіонерів

Необхідність проведення ідентифікації потрібне не всім пенсіонерам, йдеться про дві категорії:

люди, які зареєструвалися як переселенці до 24 лютого 2022 року;

ті, хто з різних причин упродовж років не знімав пенсійних грошей з картки.

Фізичну ідентифікацію проведуть для того, щоб підтвердити, що одержувач виплат живий і саме він одержує пенсію. Це потрібно зробити до 31 березня 2024 року.

Чи можуть заблокувати картки

Як зазначають юристи, блокування пенсійних банківських рахунків неможливе через низку причин:

нормативні акти, що регулюють сферу соціального забезпечення — не передбачають такого блокування;

Міністерство соціальної політики також не має повноважень втручатися у сферу діяльності банків;

відомство не має технічної можливості щодо блокування карток.

За словами фахівців, якщо пенсіонери-переселенці не користуються банківськими картками упродовж шести місяців, то пенсійні виплати їм будуть нараховувати надалі на рахунки, однак не на персональні картки, до з’ясування обставин.

"Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їхніх внутрішніх правил", — йдеться у поясненні юристів.

Таким чином, пенсія накопичуватиметься на рахунку доти, доки громадянин не підтвердить свою особу.

Де можна пройти ідентифікацію

Як зазначають спеціалісти, пройти ідентифікацію можна:

в органі Пенсійного фонду чи відділенні Ощадбанку;

на сайті ПФУ у режимі відеоконференцзв'язку;

за кордоном у дипломатичній установі, де необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізособа є живою.

У переліку інформації, яку потрібно надавати при ідентифікації:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату та місце народження;

номер, серію, термін дії, дату та місце видачі паспорта України;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

ідентифікаційний код;

реквізити пенсійного посвідчення;

номер мобільного телефону, е-адресу;

місце проживання (реєстрації та фактичне);

дату та місце останнього звернення у ПФУ.

Перед процедурою спеціаліст повинен уточнити чи згоден громадянин на відеофіксацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.

Ми також писали про те, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.