Покупая украинские товары в бюджет, возвращается до 40% в виде налогов – первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко

Сколько с украинских товаров получает бюджет — в Минэкономики рассказали о налогах
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в бюджет страны возвращается до 40% в виде налогов при покупке украинского товара. Она отметила важность развития собственного бизнеса.
Слова министерши передает Укринформ.
"Нам очень нужно быть экономически самодостаточными. Мы очень благодарны нашим партнерам за 74 млрд долларов международной помощи за эти два года. Но очевидно мы сами должны развивать собственный бизнес", — подчеркнула Свириденко.
Министр также добавила, что вся макроподдержка со стороны партнеров направлена исключительно на финансирование социальных расходов. Только источники доходов посредством налогов и сборов позволяют финансировать армию и выплачивать заработную плату защитникам.
"До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинского товара. Нам нужно возвращать своих соотечественников, и поэтому, покупая украинское, производя украинское, мы создаем рабочие места. И возвращающиеся украинцы тратят деньги на отечественные товары. Я считаю, что производить украинское, потреблять украинское — это такая же гордость, как и гордиться военными", — подчеркнула Свириденко.
Как правительство планирует стимулировать украинских производителей
По словам Свириденко, правительство поставило своей целью изменить структуру экономики Украины и увеличить долю перерабатывающей промышленности в общем ВВП. Сейчас эта доля в Украине вдвое меньше, чем в других государствах.
Она отметила, что в рамках программ по стимулированию спроса на украинские товары будет возобновлена программа компенсации на сельхозтехнику (кэшбек 25%). Кроме того, правительство планирует расширить данную программу на другие виды техники.
Первый вице-премьер также напомнила, что через месяц начнет действовать страхование от Экспортно-кредитного агентства.
Напомним, в Верховной Раде рассказали, что в настоящее время в Украине не рассматривается вопрос о повышении налогов для покрытия неполученной от Соединенных Штатов Америки финансовой помощи. По меньшей мере, это не является "основным сценарием" для возмещения не полученных Украиной средств.
Также мы рассказывали, что в Украине будут введены налоги для состоятельных. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.
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