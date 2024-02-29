Покупая украинские товары в бюджет, возвращается до 40% в виде налогов – первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко на всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине". Фото: пресс-служба Министерства экономики Украины

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в бюджет страны возвращается до 40% в виде налогов при покупке украинского товара. Она отметила важность развития собственного бизнеса.

Слова министерши передает Укринформ.

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"Нам очень нужно быть экономически самодостаточными. Мы очень благодарны нашим партнерам за 74 млрд долларов международной помощи за эти два года. Но очевидно мы сами должны развивать собственный бизнес", — подчеркнула Свириденко.

Министр также добавила, что вся макроподдержка со стороны партнеров направлена исключительно на финансирование социальных расходов. Только источники доходов посредством налогов и сборов позволяют финансировать армию и выплачивать заработную плату защитникам.

"До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинского товара. Нам нужно возвращать своих соотечественников, и поэтому, покупая украинское, производя украинское, мы создаем рабочие места. И возвращающиеся украинцы тратят деньги на отечественные товары. Я считаю, что производить украинское, потреблять украинское — это такая же гордость, как и гордиться военными", — подчеркнула Свириденко.

Как правительство планирует стимулировать украинских производителей

По словам Свириденко, правительство поставило своей целью изменить структуру экономики Украины и увеличить долю перерабатывающей промышленности в общем ВВП. Сейчас эта доля в Украине вдвое меньше, чем в других государствах.

Она отметила, что в рамках программ по стимулированию спроса на украинские товары будет возобновлена программа компенсации на сельхозтехнику (кэшбек 25%). Кроме того, правительство планирует расширить данную программу на другие виды техники.

Первый вице-премьер также напомнила, что через месяц начнет действовать страхование от Экспортно-кредитного агентства.

Напомним, в Верховной Раде рассказали, что в настоящее время в Украине не рассматривается вопрос о повышении налогов для покрытия неполученной от Соединенных Штатов Америки финансовой помощи. По меньшей мере, это не является "основным сценарием" для возмещения не полученных Украиной средств.

Также мы рассказывали, что в Украине будут введены налоги для состоятельных. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.