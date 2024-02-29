Купуючи українські товари до бюджету, повертається до 40% у вигляді податків - перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко

Скільки з українських товарів отримує бюджет — у Мінекономіки розповіли про податки
Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомила, що до бюджету країни повертається до 40% у вигляді податків при купівлі українського товару. Вона наголосила на важливості розвитку власного бізнесу.
Слова міністерки передає Укрінформ.
"Нам дуже потрібно бути економічно самодостатніми. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за 74 млрд доларів міжнародної допомоги за ці два роки. Але вочевидь ми самі маємо розвивати власний бізнес", — наголосила Свириденко.
Міністерка також додала, що вся макропідтримка з боку партнерів спрямована виключно на фінансування соціальних витрат. Тільки джерела доходів у вигляді податків та зборів дозволяють фінансувати армію та виплачувати заробітну плату захисникам.
"До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українського товару. Нам треба повертати своїх співвітчизників, і тому, купуючи українське, виробляючи українське, ми створюємо робочі місця. І українці, які повертаються, витрачають гроші на вітчизняні товари. Я вважаю, що виробляти українське, споживати українське — це така ж гордість, як і пишатись військовими", — підкреслила Свириденко.
Як уряд планує стимулювати українських виробників
За словами Свириденко, уряд поставив собі за мету змінити структуру економіки України та збільшити частку переробної промисловості в загальному ВВП. Нині ця частка в Україні вдвічі менша, ніж у сусідніх державах.
Вона зазначила, що у рамках програм зі стимулювання попиту на українські товари буде відновлено програму компенсації на сільгосптехніку (кешбек 25%). Крім того, уряд планує розширити цю програму на інші види техніки.
Перший віцепрем'єр також нагадала, що за місяць почне діяти страхування від Експортно-кредитної агенції.
Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли, що наразі в Україні не розглядається питання про підвищення податків для покриття неотриманої від Сполучених Штатів Америки фінансової допомоги. Щонайменше це не є "основним сценарієм" для відшкодування не отриманих Україною коштів.
Також ми розповідали, що в Україні запровадять податки для заможних. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.
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