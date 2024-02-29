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Скільки з українських товарів отримує бюджет — у Мінекономіки розповіли про податки

29 лютого 2024 21:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Купуючи українські товари до бюджету, повертається до 40% у вигляді податків - перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко
Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко на всеукраїнській економічній платформі "Зроблено в Україні". Фото: пресслужба Міністерства економіки України
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомила, що до бюджету країни повертається до 40% у вигляді податків при купівлі українського товару. Вона наголосила на важливості розвитку власного бізнесу.

Слова міністерки передає Укрінформ.

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"Нам дуже потрібно бути економічно самодостатніми. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за 74 млрд доларів міжнародної допомоги за ці два роки. Але вочевидь ми самі маємо розвивати власний бізнес", — наголосила Свириденко.

Міністерка також додала, що вся макропідтримка з боку партнерів спрямована виключно на фінансування соціальних витрат. Тільки джерела доходів у вигляді податків та зборів дозволяють фінансувати армію та виплачувати заробітну плату захисникам.

"До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українського товару. Нам треба повертати своїх співвітчизників, і тому, купуючи українське, виробляючи українське, ми створюємо робочі місця. І українці, які повертаються, витрачають гроші на вітчизняні товари. Я вважаю, що виробляти українське, споживати українське — це така ж гордість, як і пишатись військовими", — підкреслила Свириденко.

Як уряд планує стимулювати українських виробників

За словами Свириденко, уряд поставив собі за мету змінити структуру економіки України та збільшити частку переробної промисловості в загальному ВВП. Нині ця частка в Україні вдвічі менша, ніж у сусідніх державах.

Вона зазначила, що у рамках програм зі стимулювання попиту на українські товари буде відновлено програму компенсації на сільгосптехніку (кешбек 25%). Крім того, уряд планує розширити цю програму на інші види техніки.

Перший віцепрем'єр також нагадала, що за місяць почне діяти страхування від Експортно-кредитної агенції.

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли, що наразі в Україні не розглядається питання про підвищення податків для покриття неотриманої від Сполучених Штатів Америки фінансової допомоги. Щонайменше це не є "основним сценарієм" для відшкодування не отриманих Україною коштів.

Також ми розповідали, що в Україні запровадять податки для заможних. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.

держбюджет
податки
товари
гроші
Україна
Юлія Свириденко
економіка

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