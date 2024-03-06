Выплаты ВПЛ — в правительстве готовят очередные изменения для украинцев

Украинские переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

В украинском правительстве намерены продлить срок приема заявлений на выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующий вопрос обсудили на заседании Координационного штаба по ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отмечает пресс-служба, участники заседания сообщили о большом количестве обращений на продление выплат на проживание для переселенцев с 1 марта 2024 года. Поэтому в ряде органов соцзащиты населения и Центрах предоставления административных услуг записаться на прием можно не раньше апреля.

Учитывая это, обсуждается возможность внесения изменений в правительственное постановление №332 от 20 марта 2022 года, регламентирующее предоставление выплат ВПЛ.

"Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля", — говорится в сообщении.

В случае принятия соответствующих изменений внутренне перемещенные лица, получавшие выплаты и подавшие заявление на продление в апреле, получат их с марта.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ по поводу сроков подачи заявлений на продление выплат. Сейчас нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", — отметили в Министерстве.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта сократили количество переселенцев, имеющих право на помощь. Выплаты автоматически продлили на полгода для ВПЛ, действительно нуждающихся в поддержке, ведь не имеют возможности работать.

Поэтому только отдельные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тысяч гривен и дальше. Также новое заявление можно подать некоторым категориям граждан. Речь идет о:

пенсионерах, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;

гражданах с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;

детях-сиротах/детях, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителях-воспитателях/приемных родителях.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 марта 2024 года изменился порядок выплат денежного пособия для внутренне перемещенных лиц. Только отдельные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тысяч гривен и дальше, а остальным придется подать новое заявление.

Также мы писали, что депутаты одесского областного совета отказались поддержать решение о сохранении выплат временно перемещенным лицам, проживающим на территории Одесщины. По решению депутатов, семьи беженцев, имеющих доход более 9 тысяч, больше не нуждаются в денежной поддержке.