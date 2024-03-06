Виплати ВПО — в уряді готують чергові зміни для українців

Українські переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

В українському уряді мають намір продовжити термін прийому заяв на виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідне питання обговорили на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Які в уряді готують зміни для ВПО

Як зазначає пресслужба, учасники засідання повідомили про велику кількість звернень на продовження виплат на проживання для переселенців з 1 березня 2024 року. Через це в низці органів соцзахисту населення та Центрах надання адміністративних послуг записатися на прийом можна не раніше квітня.

З огляду на це, обговорюється можливість внесення змін до урядової постанови №332 від 20 березня 2022 року, яка регламентує надання виплат ВПО.

"Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня", —йдеться у повідомленні.

У разі ухвалення відповідних змін внутрішньо переміщені особи, які отримували виплати та подали заяву на продовження у квітні, отримають їх з березня.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити", — зауважили у Міністерстві.

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня скоротили кількість переселенців, які мають право на допомогу. Виплати автоматично продовжили на пів року для ВПО, які дійсно потребують підтримки, адже не мають можливості працювати.

Тому тільки окремі категорії будуть отримувати виплати від держави у розмірі 2-3 тисяч гривень й надалі. Також нову заяву можна подати деяким категоріям громадян. Йдеться про:

пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;

громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року змінився порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тільки окремі категорії будуть отримувати виплати від держави у розмірі 2-3 тисяч гривень й надалі, а решті доведеться подати нову заяву.

Також ми писали, що депутати одеської обласної ради відмовились підтримати рішення, щодо збереження виплат тимчасово переміщеним особам, які проживають на території Одещини. За рішенням депутатів, родини біженців, які мають дохід більше 9 тисяч, більше не потребують грошової підтримки.