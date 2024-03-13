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Суды взыскали с должников рекордную сумму денег — данные Opendatabot

13 марта 2024 10:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги украинцев — сколько денег взыскали суды с должников в 2023 году
Кошелек в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в прошлом году исполнительные службы взыскали с должников более 25 млрд гривен. Сумма является рекордом за последние пять лет.

Такие данные приводит сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебный реестр Opendatabot.

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Ситуация с должниками в Украине

Как отмечается, вышеуказанная сумма составляет только 6% от общего объема задолженных средств, которые должны были взыскать с украинцев. Всего в прошлом году государственная исполнительная служба и частные исполнители выполнили около 2 млн исполнительных документов.

"Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза. В целом, это самая большая сумма за последние 5 лет", — отмечают в Opendatabot.

Также аналитики рассказали, что сейчас реализуются около 60% от общего количества исполнительных производств, что является достаточно высоким показателем.

 

долги
Источник: Opendatabot

Однако суммы взысканий слишком малы — только 6% от общего объема, который должны были уплатить должники. Так, только 6 копеек с каждой гривны долга удалось взыскать в 2023 году. В 2022 году было 5 копеек.

По мнению экспертов, судебное взыскание сумм задолженности значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей, а также автоматическому блокированию банковских счетов. Однако ситуация продолжает оставаться сложной из-за войны в стране.

"Ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушения ПДД, которые составляют почти 20% от всех долгов в стране", — добавили в Opendatabot.

Что еще стоит знать

Напомним, государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн. Такая сумма возникла из-за судебных приговоров, согласно которым пенсионеры достигли перерасчета размеров своих выплат. Сейчас самый большой долг государства перед бывшими военнослужащими.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в оплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.

коммунальные услуги
суд
ЖКХ
деньги
долги

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