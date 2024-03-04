Борги в Україні — громадян обмежують у теплопостачанні через сусідів

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас, через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.

Про таку проблему повідомляє Dnipro.tv.

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Обмеження громадян у теплопостачанні через сусідів-боржників

Як зазначається, попри те, що українці продовжують сумлінно платити за житлово-комунальні послуги, постачальники можуть позбавити доступу до послуг через злісних неплатників.

Відомо про випадки обмеження теплопостачання через чужу заборгованість у місті Дніпро. Там за рішенням комунального підприємства "Теплоенерго" обмежили теплопостачання одному з житлових будинків, адже деякі мешканці накопичили борг підприємству у 538 тис. гривень. Жителі 14 квартир взагалі не розраховуються за тепло за весь час проживання.

При цьому частина жителів цієї багатоповерхівки сумлінно сплачувала рахунки за комунальну послугу, однак їх разом з боржниками позбавили можливості отримувати тепло в оселі.

Як повідомили комунальники, до будинку застосували технологічне пломбування, що унеможливило підключення до мережі теплопостачання.

У компанії заявили, що усвідомлюють несправедливість ситуації, тому фахівці працюють над її вирішенням.

"Відповідно до затверджених змін, ми ініціювали відключення від теплопостачання будинків, чиї мешканці мають заборгованості, після того, як провели інформаційну кампанію та здійснили роз’яснювальну роботу з абонентами. Ми неодноразово намагалися налагодити діалог з мешканцями, інформуючи їх про можливість реструктуризації боргів, але наші спроби часто ігнорувались", — наголосили у комунальній установі.

Боржників закликають укладати договори про реструктуризацію заборгованості, інакше — теплоенерго подаватиме відповідні судові позови. Проте після ухвали суду борги жителів будинку тільки зростуть, оскільки до них застосують штрафні санкції, пені, інфляційні нарахування та відсотки річних за протермінований борг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.

Також ми писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.