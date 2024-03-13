Борги українців — скільки грошей стягнули суди з боржників у 2023 році

Гаманець у руках. Фото: Unsplush

В Україні минулого року виконавчі служби стягнули з боржників більш ніж 25 млрд гривень. Сума є рекордом за останні п'ять років.

Такі дані наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Opendatabot.

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Ситуація з боржниками в Україні

Як зазначається, вищевказана сума становить тільки 6% від загального обсягу заборгованих коштів, який мали стягнути з українців. Загалом торік державна виконавча служба та приватні виконавці виконали близько 2 млн виконавчих документів.

"Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягнула 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 раза. Загалом, це найбільша сума за останні 5 років", — зауважують в Opendatabot.

Також аналітики розповіли, що нині реалізуються близько 60% від загальної кількості виконавчих проваджень, що є доволі високим показником.

Джерело: Opendatabot

Однак суми стягнень занадто малі — тільки 6% від загального обсягу, який мали сплатити боржники. Так, тільки 6 копійок з кожної гривні боргу вдалося стягнути у 2023 році. У 2022-му було 5 копійок.

На думку експертів, судове стягнення сум заборгованості значно покращилось саме завдяки появі інституту приватних виконавців, а також автоматичному блокуванню банківських рахунків. Однак ситуація продовжує бути складною через війну в країні.

"Ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", — додали в Opendatabot.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн. Така сума виникла через судові вироки, згідно з якими пенсіонери досягли перерахунку розмірів своїх виплат. Наразі найбільший борг держави перед колишніми військовослужбовцями.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.