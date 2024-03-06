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Тарифы на электричество — кто в марте заплатит на 40% меньше

6 марта 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на электроэнергию в марте — кто заплатит на 40% меньше
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в марте некоторые потребители заплатят более низкие тарифы на электрическую энергию. В частности, такие расценки введены для небытовых потребителей.

Об этом говорится на сайте компании YASNO.

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Тарифы в марте для небытовых потребителей

Компания-поставщик обнародовала цены на март для небытовых потребителей, отметив, что корректировки проводят ежемесячно, согласно постановлению Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Стоимость учитывает:

  • покупку электроэнергии на рынке;
  • услуги поставщика;
  • услуги оператора системы передачи данных;
  • услуги оператора системы распределения

В частности, цены на универсальные услуги для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", будут следующие:

  • для первого класса напряжения снизятся с 647,86 до 609,38 гривны за кВт-ч;
  • для второго класса напряжения опустятся с 791,72 до 753,24 гривны за кВт-ч.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Тарифы на электричество для бытовых потребителей

Тарифы за электроэнергию для бытовых потребителей неизменны до конца холодного сезона и составляют 2,64 гривны за киловатт. Однако украинцы уже экономят на коммуналке до 40%. При этом не только благодаря энергосберегающим лампам или резкому ограничению использования бытовых приборов.

Такое понижение расхода обеспечивает трехзонный счетчик. Он учитывает потребление электричества в три периода, разделив суточное время на пиковое, полупиковое и ночное. Последний — почти вдвое дешевле.

Трехзонная дифференцировка предусматривает следующие цены на киловатт-час:

  • 150% тарифа — с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (максимальная нагрузка) — 3,96 гривны;
  • 100% тарифа — с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23.00 (полупиковое время) — 2,64 гривны;
  • 40% тарифа — с 23:00 до 7:00 — 1,05 гривны (ночное время).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Ранее мы писали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
услуги

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