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Платіжки за газ не будуть однакові для всіх — хто заплатить найменше у березні

5 березня 2024 08:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ у березні — хто заплатить мінімальну суму
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським споживачам назвали тариф для різних міст на постачання та розподіл природного газу, що діятиме у березні. Відомо, хто заплатить найменше за "блакитне паливо".

Такі дані наводить сайт Мінфін.

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Скільки українці заплатять за газ у березні

За рішенням влади, тариф на природний газ має залишатися сталим на час дії воєнного стану. На подорожчання цієї послуги ЖКГ діє заборона, встановлена владою.

Однак, у НАК "Нафтогаз України" припускають, що ціни на газ можуть "відпустити" до його завершення. Тому нинішні тарифи залишаться чинними щонайменше до завершення опалювального сезону.

Більшість українців купують природний газ у "Нафтогазу". Найбільший газопостачальник обслуговує близько 98% всіх побутових споживачів. Компанія зафіксувала тариф на початку війни на рівні 7,96 грн/кубометр. Інші 2% обслуговують інші постачальники. Ціна за один кубометр варіюється від 7,7 до 9,99 грн. Зокрема, найнижчу ціну пропонують у компанії "Еру людям".

Шість постачальників продають природний газ дешевше за 8 грн/кубометр, а п'ять — дещо дорожче.

 

тариф на газ
Джерело: Мінфін

За доставку "блакитного палива" громадяни платять окремо. Українці можуть бачити відповідну графу у списку комунальних послуг, які щомісяця отримують.

Вартість доставки різниться залежно від міст та операторів ГРМ, які обслуговують клієнтів у різних регіонах країни.

 

тариф газ
Джерело: Мінфін

Таким чином, суттєвих змін на ринку газу для побутових споживачів не відбулося.

 

тариф газ
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики стверджують, що не обговорюють підвищення тарифу на електричну енергію. Там вкотре наголосили, що будь-які повідомлення про можливі розрахунки потенційних нових цін не відповідають дійсності.

тарифи
ціни на газ
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газ
рахунки

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