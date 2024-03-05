Тарифи на газ у березні — хто заплатить мінімальну суму

Платіжки за газ не будуть однакові для всіх — хто заплатить найменше у березні
Українським споживачам назвали тариф для різних міст на постачання та розподіл природного газу, що діятиме у березні. Відомо, хто заплатить найменше за "блакитне паливо".
Такі дані наводить сайт Мінфін.
Скільки українці заплатять за газ у березні
За рішенням влади, тариф на природний газ має залишатися сталим на час дії воєнного стану. На подорожчання цієї послуги ЖКГ діє заборона, встановлена владою.
Однак, у НАК "Нафтогаз України" припускають, що ціни на газ можуть "відпустити" до його завершення. Тому нинішні тарифи залишаться чинними щонайменше до завершення опалювального сезону.
Більшість українців купують природний газ у "Нафтогазу". Найбільший газопостачальник обслуговує близько 98% всіх побутових споживачів. Компанія зафіксувала тариф на початку війни на рівні 7,96 грн/кубометр. Інші 2% обслуговують інші постачальники. Ціна за один кубометр варіюється від 7,7 до 9,99 грн. Зокрема, найнижчу ціну пропонують у компанії "Еру людям".
Шість постачальників продають природний газ дешевше за 8 грн/кубометр, а п'ять — дещо дорожче.
За доставку "блакитного палива" громадяни платять окремо. Українці можуть бачити відповідну графу у списку комунальних послуг, які щомісяця отримують.
Вартість доставки різниться залежно від міст та операторів ГРМ, які обслуговують клієнтів у різних регіонах країни.
Таким чином, суттєвих змін на ринку газу для побутових споживачів не відбулося.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.
Також ми писали, що у Міністерстві енергетики стверджують, що не обговорюють підвищення тарифу на електричну енергію. Там вкотре наголосили, що будь-які повідомлення про можливі розрахунки потенційних нових цін не відповідають дійсності.
Читайте Новини.LIVE!