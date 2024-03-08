Цены на газ — как может подорожать и кто получит скидку

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые потребители могут получить небольшую скидку, а кто-то — вообще не платить.

О ценах говорится в прогнозе главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.

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Как могут измениться тарифы на газ

Эксперт считает, что стоимость голубого топлива для населения может вырасти на 1 или 1,5 грн от действующего тарифа. То есть, за один кубический метр придется отдавать по 9 или 9,5 гривны.

"Рассматривали повышение тарифа на газ. Изучается вопрос роста где-то на 1-1,5 грн", — говорится в сообщении.

Пока действует мораторий. Он не позволяет повышать тарифы на газ для населения. Однако, после отмены, можно ожидать большие суммы в платежках.

Кто получит скидку на голубое топливо

Клиенты Нафтогаза могут получить скидку и экономить на оплате счетов за голубое топливо. Главное условие для ее получения — своевременно платить до 15 числа каждого месяца. Проводить платежи нужно онлайн — через сервисы компании.

Размер скидки — всего 1%. Это позволит немного сэкономить тем, кто потребляет минимум газа, но, если семья использует несколько сотен кубов ежемесячно, к примеру, в холодный период, когда нужно отапливать дом, то скидка будет ощутимая.

Кому разрешается не платить за газ

Также некоторые потребители могут вообще не платить за газ. Речь идет о тех, кто совсем не проживает в доме, а переехал в другое место. Для этого рекомендуют ежемесячно передавать фактические, неизменные показатели счетчика. Это можно делать дистанционно, в частности, через следующие сервисы компании:

в Viber или Telegram;

в личном кабинете на сайте;

по упрощенной процедуре на сайте компании.

Еще можно отправить письменное заявление оператору, указав о факте временного непроживания.

В Нафтогазе объяснили, что потребители, которые из-за войны не проживают в доме или квартире, могут в дальнейшем регулярно получать коммунальные платежи с начислениями за газ.

Так происходят по той причине, что газопоставщики не знают, проживает ли кто-либо в доме. Если граждане не передают данные счетчиков, происходит начисление объемов по среднемесячному потреблению за предыдущие периоды. Поэтому важно передавать неизменные значения прибора учета.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

Мы также писали о том, что с января 2024 года в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. В некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.