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Тарифы на коммуналку — какими будут цены на свет и газ в апреле

20 марта 2024 11:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на свет и газ — как изменятся тарифы с апреля
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине не планируется изменение тарифов на электроэнергию и газ в апреле, что является хорошей новостью для потребителей. Это решение будет способствовать сохранению стабильности цен на коммунальные услуги и поможет гражданам планировать расходы на энергоресурсы на будущее.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ и свет с 1 апреля.

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Тарифы на электроэнергию в апреле

Тариф на электроэнергию с 1 апреля останется неизменным и составит 2,64 грн за кВт*ч. Фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго пока не сообщается о таких планах.

Стоимость электроэнергии была пересмотрена летом 2023 года. Несмотря на то, что себестоимость генерации и ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, что в ближайшие месяцы повышения тарифа не будет.

Тарифы на газ в апреле

Цена на газ для населения с 1 апреля останется на уровне 7,96 грн. за кубометр. Цена не пересматривалась, однако тарифы могут быть перечислены только после завершения отопительного сезона.

Ранее правительство заявляло, что во время действия военного положения и в течение шести месяцев после него тарифы будут оставаться неизменными. Однако стоимость электроэнергии все же была повышена прошлым летом. Ситуация с газом более стабильна, поскольку собственной добычи голубого топлива хватает почти полностью для удовлетворения потребностей.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Мы также сообщали, что в Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,7%. Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 69,7%, в то время как стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%.

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