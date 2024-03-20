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Тарифи на комуналку — якими будуть ціни на світло та газ у квітні

20 березня 2024 11:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на світло та газ — як зміняться тарифи з квітня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні не планується зміна тарифів на електроенергію та газ у квітні, що є доброю новиною для споживачів. Це рішення сприятиме збереженню стабільності цін на комунальні послуги і допоможе громадянам планувати свої витрати на енергоресурси на майбутнє.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на газ та світло з 1 квітня.

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Тарифи на електроенергію у квітні

Тариф на електроенергію з 1 квітня залишиться незмінним і складатиме 2,64 грн за кВт*год. Фіксована ціна може бути переглянута у травні, проте у Міненерго поки що не повідомляють про такі плани.

Вартість електроенергії переглянули влітку 2023 року. Незважаючи на те, що собівартість генерації та ремонтні роботи вимагають постійного перегляду тарифів, ймовірно, що упродовж найближчих місяців підвищення тарифу не буде.

Тарифи на газ у квітні

Ціна на газ для населення з 1 квітня залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціну не переглядали, проте тарифи можуть бути перераховані лише після завершення опалювального сезону.

Раніше уряд заявляв, що під час дії військового стану та протягом шести місяців після нього тарифи залишатимуться незмінними. Проте вартість електроенергії все ж була підвищена минулого літа. Ситуація з газом стабільніша, оскільки власного видобутку блакитного палива вистачає майже повністю для задоволення потреб.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Ми також повідомляли, що в Україні зросли ціни на комунальні послуги. Упродовж року, з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,7%. Найбільше зросли ціни на електроенергію — на 69,7%, тоді як вартість водопостачання зменшилася на 0,8%.

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