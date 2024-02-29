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Цены на АЗС — как изменится стоимость горючего с 1 марта

29 февраля 2024 09:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на бензин в Украине вырастут — сколько будет стоить топливо в марте
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко в интервью "Факты ICTV".

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Почему цены на топливо могут повыситься

По словам эксперта, горючее подорожает из-за роста цен на нефть, однако блокада на польской границе тоже играет в этом не последнюю роль.

"Сейчас нефть растет в цене, и этого мало кто ждал. Это влияют нерыночные факторы — события в Красном море, где йеменские хуситы атакуют торговые суда. Из-за этого нефть прибавила в цене", — говорится в сообщении.

Однако Сиренко подчеркнул, что ситуацию немного спасает то, что едущее в Украину из Европы топливо привязано к котировкам на нефтепродукты, а не на нефть. Поэтому его ценовая динамика не так стремительна, как на само сырье.

Эксперт также добавил, что сейчас цены поднимают не все сети АЗС, а только те, которые продавали топливо по самым низким ценам. Они прибавили 50-70 копеек на литре.

В целом, заметил эксперт, ожидаемое увеличение цен будет ощутимым, но не критическим. По его прогнозу цены поднимутся на 1 грн.

"Не думаю, что стоимость увеличится на более чем на 1 грн до конца февраля. Ценовые движения будут, но цены вырастут у тех поставщиков, которые продавали топливо по 46 грн/л", — резюмировал аналитик.

Что еще нужно знать

Напомним, что в конце февраля существенных изменений в ценах на бензин и дизтопливо не было. В последний день зимы, 29 февраля, стоимость автогаза и бензина марок А-95 и А-95+ осталась на уровне предыдущего дня, только цена на дизель выросла на 1 копейку.

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.

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