Цена за 1 г золота в Украине в марте 2024 года

Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в начале марта
Цены на золото в Украине испытали небольшое снижение, но они остаются на достаточно высоком уровне, что делает его выгодным активом для продажи или залога в ломбардах. Владельцы золотых изделий могут использовать эту возможность для получения денежных средств или кредитов под залог.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.
Интересные факты о золоте
Золото — это металл с большой историей и многочисленными интересными свойствами. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:
- Неистребимость. Золото является одним из самых стойких к коррозии металлов. Она может храниться сотни лет без потери своих свойств.
- Проводимость. Золото является отличным проводником электрического тока, что делает его незаменимым в производстве электроники.
- Вес. Кубический фут золота весит около 1200 фунтов (около 544 кг), что делает его одним из самых тяжелых металлов.
- Коллекционерская ценность. Многие собирают золотые монеты и украшения как инвестицию и для удовлетворения своего эстетического вкуса.
- Использование в медицине. Золото используется в медицинских целях, например в лечении рака и в различных медицинских устройствах.
Эти факты подчеркивают уникальность и значение золота как металла с большой историей и широким спектром применений.
Как правильно сдавать золото
Сдача золота в ломбард может быть выгодна, но важно правильно подготовиться к этому процессу. Вот несколько советов, которые помогут вам сдать золото безопасно и получить наиболее выгодную цену.
Во-первых, храните золотые изделия в хорошем состоянии. Если они повреждены или растресканы, их стоимость может значительно снизиться. Важно также чистить золотые изделия от грязи и окалины, чтобы оценщик мог точно определить их массу и чистоту.
Во-вторых, проверьте текущую цену золота на рынке. Это поможет вам оценить, насколько выгодно его сдавать в данный момент. Также следует узнать условия приема в конкретном ломбарде, включая комиссионные и условия выкупа.
Не забывайте об оформлении. При сдаче золотых изделий важно иметь при себе документы. Также следует уточнить, какие документы необходимы для оформления сделки по выкупу золота.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото в марте от Национального банка Украины:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2458,87 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2451,49 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2434,28 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 810,62 грн/грамм.
- 375 проба: 912,86 грн/грамм.
- 500 проба: 1217,14 грн/грамм.
- 583 проба: 1419,19 грн/грамм.
- 585 проба: 1424,05 грн/грамм.
- 750 проба: 1825,71 грн/грамм.
- 900 проба: 2190,85 грн/грамм.
- 916 проба: 2229,80 грн/грамм.
- 958 проба: 2332,04 грн/грамм.
- 999 проба: 2431,85 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2434,04 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 795 грн/грамм.
- 375 проба: 905 грн/грамм.
- 500 проба: 1270 грн/грамм.
- 583 проба: 1450 грн/грамм.
- 585 проба: 1 520 грн/грамм.
- 750 проба: 1900 грн/грамм.
- 900 проба: 2240 грн/грамм.
- 916 проба: 2350 грн/грамм.
- 958 проба: 2445 грн/грамм.
- 999 проба: 2620 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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