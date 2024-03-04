Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в начале марта arrow

Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в начале марта

4 марта 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине в марте 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине испытали небольшое снижение, но они остаются на достаточно высоком уровне, что делает его выгодным активом для продажи или залога в ломбардах. Владельцы золотых изделий могут использовать эту возможность для получения денежных средств или кредитов под залог.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Золото — это металл с большой историей и многочисленными интересными свойствами. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:

  • Неистребимость. Золото является одним из самых стойких к коррозии металлов. Она может храниться сотни лет без потери своих свойств.
  • Проводимость. Золото является отличным проводником электрического тока, что делает его незаменимым в производстве электроники.
  • Вес. Кубический фут золота весит около 1200 фунтов (около 544 кг), что делает его одним из самых тяжелых металлов.
  • Коллекционерская ценность. Многие собирают золотые монеты и украшения как инвестицию и для удовлетворения своего эстетического вкуса.
  • Использование в медицине. Золото используется в медицинских целях, например в лечении рака и в различных медицинских устройствах.

Эти факты подчеркивают уникальность и значение золота как металла с большой историей и широким спектром применений.

Как правильно сдавать золото

Сдача золота в ломбард может быть выгодна, но важно правильно подготовиться к этому процессу. Вот несколько советов, которые помогут вам сдать золото безопасно и получить наиболее выгодную цену.

Во-первых, храните золотые изделия в хорошем состоянии. Если они повреждены или растресканы, их стоимость может значительно снизиться. Важно также чистить золотые изделия от грязи и окалины, чтобы оценщик мог точно определить их массу и чистоту.

Во-вторых, проверьте текущую цену золота на рынке. Это поможет вам оценить, насколько выгодно его сдавать в данный момент. Также следует узнать условия приема в конкретном ломбарде, включая комиссионные и условия выкупа.

Не забывайте об оформлении. При сдаче золотых изделий важно иметь при себе документы. Также следует уточнить, какие документы необходимы для оформления сделки по выкупу золота.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото в марте от Национального банка Украины:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2458,87 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2451,49 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2434,28 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 810,62 грн/грамм.
  • 375 проба: 912,86 грн/грамм.
  • 500 проба: 1217,14 грн/грамм.
  • 583 проба: 1419,19 грн/грамм.
  • 585 проба: 1424,05 грн/грамм.
  • 750 проба: 1825,71 грн/грамм.
  • 900 проба: 2190,85 грн/грамм.
  • 916 проба: 2229,80 грн/грамм.
  • 958 проба: 2332,04 грн/грамм.
  • 999 проба: 2431,85 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2434,04 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 795 грн/грамм.
  • 375 проба: 905 грн/грамм.
  • 500 проба: 1270 грн/грамм.
  • 583 проба: 1450 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 520 грн/грамм.
  • 750 проба: 1900 грн/грамм.
  • 900 проба: 2240 грн/грамм.
  • 916 проба: 2350 грн/грамм.
  • 958 проба: 2445 грн/грамм.
  • 999 проба: 2620 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, латуни и алюминия в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать.

деньги
драгоценности
цены в Украине
драгоценные металлы
цены
золото
ломбарды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым