Цена за 1 г золота в Украине в марте 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине испытали небольшое снижение, но они остаются на достаточно высоком уровне, что делает его выгодным активом для продажи или залога в ломбардах. Владельцы золотых изделий могут использовать эту возможность для получения денежных средств или кредитов под залог.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Золото — это металл с большой историей и многочисленными интересными свойствами. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:

Неистребимость. Золото является одним из самых стойких к коррозии металлов. Она может храниться сотни лет без потери своих свойств.

Золото является одним из самых стойких к коррозии металлов. Она может храниться сотни лет без потери своих свойств. Проводимость. Золото является отличным проводником электрического тока, что делает его незаменимым в производстве электроники.

Золото является отличным проводником электрического тока, что делает его незаменимым в производстве электроники. Вес. Кубический фут золота весит около 1200 фунтов (около 544 кг), что делает его одним из самых тяжелых металлов.

Кубический фут золота весит около 1200 фунтов (около 544 кг), что делает его одним из самых тяжелых металлов. Коллекционерская ценность. Многие собирают золотые монеты и украшения как инвестицию и для удовлетворения своего эстетического вкуса.

Многие собирают золотые монеты и украшения как инвестицию и для удовлетворения своего эстетического вкуса. Использование в медицине. Золото используется в медицинских целях, например в лечении рака и в различных медицинских устройствах.

Эти факты подчеркивают уникальность и значение золота как металла с большой историей и широким спектром применений.

Как правильно сдавать золото

Сдача золота в ломбард может быть выгодна, но важно правильно подготовиться к этому процессу. Вот несколько советов, которые помогут вам сдать золото безопасно и получить наиболее выгодную цену.

Во-первых, храните золотые изделия в хорошем состоянии. Если они повреждены или растресканы, их стоимость может значительно снизиться. Важно также чистить золотые изделия от грязи и окалины, чтобы оценщик мог точно определить их массу и чистоту.

Во-вторых, проверьте текущую цену золота на рынке. Это поможет вам оценить, насколько выгодно его сдавать в данный момент. Также следует узнать условия приема в конкретном ломбарде, включая комиссионные и условия выкупа.

Не забывайте об оформлении. При сдаче золотых изделий важно иметь при себе документы. Также следует уточнить, какие документы необходимы для оформления сделки по выкупу золота.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото в марте от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2458,87 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2451,49 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2434,28 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 810,62 грн/грамм.

375 проба: 912,86 грн/грамм.

500 проба: 1217,14 грн/грамм.

583 проба: 1419,19 грн/грамм.

585 проба: 1424,05 грн/грамм.

750 проба: 1825,71 грн/грамм.

900 проба: 2190,85 грн/грамм.

916 проба: 2229,80 грн/грамм.

958 проба: 2332,04 грн/грамм.

999 проба: 2431,85 грн/грамм.

999,9 проба: 2434,04 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 795 грн/грамм.

375 проба: 905 грн/грамм.

500 проба: 1270 грн/грамм.

583 проба: 1450 грн/грамм.

585 проба: 1 520 грн/грамм.

750 проба: 1900 грн/грамм.

900 проба: 2240 грн/грамм.

916 проба: 2350 грн/грамм.

958 проба: 2445 грн/грамм.

999 проба: 2620 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.