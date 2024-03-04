Ціна за 1 г золота в Україні у березні 2024 року

Золоті зливки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні зазнали невеликого зниження, але вони залишаються на достатньо високому рівні, що робить його вигідним активом для продажу або застави в ломбардах. Власники золотих виробів можуть скористатися цією можливістю для отримання грошових коштів або кредитів під заставу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це метал з великою історією та численними цікавими властивостями. Ось декілька цікавих фактів про цей благородний метал:

Незнищуваність. Золото є одним з найбільш стійких до корозії металів. Воно може зберігатися сотні років без втрати своїх властивостей.

Золото є одним з найбільш стійких до корозії металів. Воно може зберігатися сотні років без втрати своїх властивостей. Провідність. Золото є відмінним провідником електричного струму, що робить його незамінним у виробництві електроніки.

Золото є відмінним провідником електричного струму, що робить його незамінним у виробництві електроніки. Вага. Кубічний фут золота важить близько 1200 фунтів (близько 544 кілограми), що робить його одним з найважчих металів.

Кубічний фут золота важить близько 1200 фунтів (близько 544 кілограми), що робить його одним з найважчих металів. Колекціонерська цінність. Багато людей збирають золоті монети та прикраси як інвестицію та для задоволення свого естетичного смаку.

Багато людей збирають золоті монети та прикраси як інвестицію та для задоволення свого естетичного смаку. Використання у медицині. Золото використовується у медичних цілях, наприклад, у лікуванні раку та у різних медичних пристроях.

Ці факти підкреслюють унікальність та значення золота як металу з великою історією та широким спектром застосувань.

Як правильно здавати золото

Здача золота в ломбард може бути вигідною, але важливо правильно підготуватися до цього процесу. Ось кілька порад, які допоможуть вам здати золото безпечно та отримати за нього найвигіднішу ціну.

По-перше, зберігайте золоті вироби у доброму стані. Якщо вони пошкоджені чи розтріскані, їх вартість може значно знизитися. Важливо також чистити золоті вироби від бруду та окалини, щоб оцінювач міг точно визначити їхню масу та чистоту.

По-друге, перевірте поточну ціну золота на ринку. Це допоможе вам оцінити, наскільки вигідно його здавати в даний момент. Також варто дізнатися про умови прийому в конкретному ломбарді, включаючи комісійні та умови викупу.

Не забувайте про оформлення. При здачі золотих виробів важливо мати при собі документи. Також слід уточнити, які документи необхідні для оформлення операції з викупу золота.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото у березні від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2458,87 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2451,49 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2434,28 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 810,62 грн/грам.

375 проба: 912,86 грн/грам.

500 проба: 1217,14 грн/грам.

583 проба: 1419,19 грн/грам.

585 проба: 1424,05 грн/грам.

750 проба: 1825,71 грн/грам.

900 проба: 2190,85 грн/грам.

916 проба: 2229,80 грн/грам.

958 проба: 2332,04 грн/грам.

999 проба: 2431,85 грн/грам.

999,9 проба: 2434,04 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 795 грн/грам.

375 проба: 905 грн/грам.

500 проба: 1270 грн/грам.

583 проба: 1450 грн/грам.

585 проба: 1 520 грн/грам.

750 проба: 1900 грн/грам.

900 проба: 2240 грн/грам.

916 проба: 2350 грн/грам.

958 проба: 2445 грн/грам.

999 проба: 2620 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.