Цены на медь и цветные металлы в Украине на 16 марта 2023

Рабочие медеплавильного завода. Фото: Reuters

Цены на медь стремительно растут, что делает сдачу этого металла на лом достаточно выгодной. Специалисты прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться, что создает стимул для владельцев отходов отдавать медный лом на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в марте.

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Интересные факты о меди

Медь — это один из старейших металлов, который использовался человечеством еще с давних времен. Этот мягкий, гибкий и хорошо проводящий металл имеет множество применений в разных отраслях. Вот несколько интересных фактов о меди:

Антибактериальные свойства. Медь известна своими антибактериальными свойствами. Она может убивать бактерии и вирусы, которые могут быть полезны для здоровья человека. Поэтому медь часто используют в производстве медицинских устройств и в водопроводных системах.

Медь известна своими антибактериальными свойствами. Она может убивать бактерии и вирусы, которые могут быть полезны для здоровья человека. Поэтому медь часто используют в производстве медицинских устройств и в водопроводных системах. Способность к переработке. Медь является одним из самых перерабатываемых металлов. После использования изделия из меди можно восстановить и переработать для создания новых изделий. Это способствует эффективному использованию ресурсов и уменьшению отходов.

Медь является одним из самых перерабатываемых металлов. После использования изделия из меди можно восстановить и переработать для создания новых изделий. Это способствует эффективному использованию ресурсов и уменьшению отходов. Историческое значение. В древности медь являлась важным элементом для изготовления денег. К примеру, в Римской империи медные монеты использовались как средство обмена.

В древности медь являлась важным элементом для изготовления денег. К примеру, в Римской империи медные монеты использовались как средство обмена. Красота и декоративность. Медь обладает привлекательным золотисто-красным цветом, который со временем темнеет и образует патину. Эта патина придает изделиям из меди особый шарм и используется в художественном искусстве и архитектуре.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Если вы планируете сдать медь в пункт приема металлолома, важно соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить безопасность и эффективность процесса:

Сортировка меди. Перед тем как отправить металл на переработку, важно тщательно ее сортировать. Отделяйте медные изделия из других металлических материалов, таких как алюминий или сталь, чтобы получить максимально чистый материал для переработки.

Перед тем как отправить металл на переработку, важно тщательно ее сортировать. Отделяйте медные изделия из других металлических материалов, таких как алюминий или сталь, чтобы получить максимально чистый материал для переработки. Очистка от загрязнений. Перед сдачей меди удалите из нее все загрязнения, такие как пластиковые части, другие металлические вкрапления и т.п. Чистый металл оценивается выше.

Перед сдачей меди удалите из нее все загрязнения, такие как пластиковые части, другие металлические вкрапления и т.п. Чистый металл оценивается выше. Взвешивание и оценка. После приемки медь будет взвешена и вам будет предложена соответствующая оплата за вес вашего материала. Цена зависит от чистоты меди и рыночных условий.

После приемки медь будет взвешена и вам будет предложена соответствующая оплата за вес вашего материала. Цена зависит от чистоты меди и рыночных условий. Соблюдение правил и требований. Помните, что приемные пункты металлолома имеют правила, какие материалы они принимают и какие не принимают. Следуйте этим требованиям во избежание недоразумений и обеспечения безопасности при сдаче меди.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 16 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 285 до 305 грн;

Винницкая область — от 265 до 285 грн;

Днепропетровская область — от 260 до 285 грн;

Житомирская область — от 240 до 265 грн;

Закарпатская область — от 225 до 240 грн;

Запорожская область — от 245 до 265 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 260 грн;

Кировоградская область — от 250 до 270 грн;

Львовская область — от 225 до 240 грн;

Николаевская область — от 230 до 260 грн;

Одесская область — от 235 до 255 грн;

Полтавская область — от 235 до 265 грн;

Сумская область — от 230 до 255 грн;

Тернопольская область — от 235 до 255 грн;

Харьковская область — от 240 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 240 до 260 грн;

Черкасская область — от 220 до 245 грн;

Черновицкая область — от 220 до 240 грн;

Черниговская область — от 225 до 250 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в быту – от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и латунь.