Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 16 березня 2023

Робітники мідеплавильного заводу. Фото: Reuters

Ціни на мідь стрімко ростуть, що робить здачу цього металу на брухт досить вигідною. Фахівці прогнозують, що ця тенденція буде тривати, що створює стимул для власників відходів віддавати мідний брухт на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найстаріших металів, який використовувався людством ще з давніх часів. Цей м'який, гнучкий і добре провідний метал має безліч застосувань у різних галузях. Ось кілька цікавих фактів про мідь:

Антибактеріальні властивості. Мідь відома своїми антибактеріальними властивостями. Вона може убивати бактерії та віруси, що може бути корисним для здоров'я людини. Тому часто мідь використовують у виробництві медичних пристроїв та у водопровідних системах.

Мідь відома своїми антибактеріальними властивостями. Вона може убивати бактерії та віруси, що може бути корисним для здоров'я людини. Тому часто мідь використовують у виробництві медичних пристроїв та у водопровідних системах. Здатність до переробки. Мідь є одним з найбільш перероблюваних металів. Після використання вироби з міді можна відновити і переробити для створення нових виробів. Це сприяє ефективному використанню ресурсів та зменшенню відходів.

Мідь є одним з найбільш перероблюваних металів. Після використання вироби з міді можна відновити і переробити для створення нових виробів. Це сприяє ефективному використанню ресурсів та зменшенню відходів. Історичне значення. У давнину мідь була важливим елементом для виготовлення грошей. Наприклад, у Римській імперії мідяні монети використовувалися як засіб обміну.

У давнину мідь була важливим елементом для виготовлення грошей. Наприклад, у Римській імперії мідяні монети використовувалися як засіб обміну. Красивість і декоративність. Мідь має привабливий золотисто-червоний колір, який з часом темніє і утворює патину. Ця патина додає виробам з міді особливого шарму і використовується у художньому мистецтві та архітектурі.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Якщо ви плануєте здати мідь у пункт приймання металобрухту, важливо дотримуватися певних правил, щоб забезпечити безпеку та ефективність процесу:

Сортування міді. Перш ніж відправити метал на переробку, важливо ретельно її сортувати. Відокремлюйте мідні вироби від інших металевих матеріалів, таких як алюміній чи сталь, щоб отримати максимально чистий матеріал для переробки.

Перш ніж відправити метал на переробку, важливо ретельно її сортувати. Відокремлюйте мідні вироби від інших металевих матеріалів, таких як алюміній чи сталь, щоб отримати максимально чистий матеріал для переробки. Очищення від забруднень. Перед здачею міді у пункт приймання видаліть з неї всі забруднення, такі як пластикові частини, інші металеві вкраплення тощо. Чистий метал оцінюється вище.

Перед здачею міді у пункт приймання видаліть з неї всі забруднення, такі як пластикові частини, інші металеві вкраплення тощо. Чистий метал оцінюється вище. Зважування і оцінка. Після приймання мідь буде зважена і вам буде запропонована відповідна оплата за вагу вашого матеріалу. Ціна може залежати від чистоти міді та ринкових умов.

Після приймання мідь буде зважена і вам буде запропонована відповідна оплата за вагу вашого матеріалу. Ціна може залежати від чистоти міді та ринкових умов. Дотримання правил та вимог. Пам'ятайте, що приймальні пункти металобрухту мають правила щодо того, які матеріали вони приймають і які не приймають. Дотримуйтесь цих вимог для уникнення непорозумінь та забезпечення безпеки під час здачі міді.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 16 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 285 до 305 грн;

Вінницька область — від 265 до 285 грн;

Дніпропетровська область — від 260 до 285 грн;

Житомирська область — від 240 до 265 грн;

Закарпатська область — від 225 до 240 грн;

Запорізька область — від 245 до 265 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 270 грн;

Львівська область — від 225 до 240 грн;

Миколаївська область — від 230 до 260 грн;

Одеська область — від 235 до 255 грн;

Полтавська область — від 235 до 265 грн;

Сумська область — від 230 до 255 грн;

Тернопільська область — від 235 до 255 грн;

Харківська область — від 240 до 260 грн;

Хмельницька область — від 240 до 260 грн;

Черкаська область — від 220 до 245 грн;

Чернівецька область — від 220 до 240 грн;

Чернігівська область — від 225 до 250 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті — від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на алюміній та латунь.